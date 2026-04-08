邓飞 - 加强两地教育融合，请从承认香港老师的内地任教年资开始｜来论

香港未来的重要发展路径之一，是强化与大湾区内地省市的融入，这是香港融入国家发展大局的重要切入点。而融合要走深走实，则必须落实到具体的制度和规则衔接，目前在特区政府和内地各级政府的大力推动下，这种衔接逐步涵盖法律服务、专业资格互认、跨境民生等多个范畴。

其实，可能好多人都未必意识到，教育也是最值得优先推进制度衔接的范畴之一。现时在大湾区内的城市已设有港人子弟学校或港人子弟班，而运作经年的「港籍学生班」计划学校总数已增至超过十所。到2025年，香港中学文凭试在大湾区内地城市的与考学校总数亦已达4所，还有数量可观的由香港办学团体开办或参与兴办的民办学校等等，这说明跨境香港课程教育已经逐步成形，学生、课程教学和公开考试都在跨境延伸，教师专业制度就更应及时跟上。

因此，特区政府应优化香港教师的教学年资计算规则，明文订明香港教师在内地港人子弟学校任教、并教授香港课程所累积的年资，可计入认可教学年资，从而既从制度上促进香港与大湾区内地城市的教育融合，亦促进香港教师的职业及专业发展路径可延伸至内地大湾区。

这里必须讲清楚：在现行制度下，教育局就教师任教年资计算所公布的规定，并没有明文规定认可的教学年资，只限于在香港任教。根据历年公布的《资助学校则例》所订：「教师取得资格后的认可工作经验，必须有文件佐证，方可用以计算增薪。在香港以外地区学校任教的经验，会按个别情况评审是否用作增薪的用途 。」

而根据教育局2025年版《薪金评估指南》的「附件三」也有同样规定：

「Teaching experience overseas /in Mainland and in Others (e.g. recognised local tertiary institutions and registered Day Schools offering formal curriculum courses to own registered full-time students) will be considered on an individual basis.」

同样是按个别个案考虑，既没有完全否定认可，但亦不是常规化制度化认可。换句话说，现时的问题不是在规则上拒绝承认香港老师在内地的任教年资，而是认可教学年资的机制仍然是个案式酌情处理，不是予以明确的认可保障。因此，应修订规则，明确承认内地任教年资。

这项修订，至少有两个重要意义：

第一，对推动陆港两地教育融合可以起到先行先试的作用。既然香港学生可以在内地修读香港课程、参加香港公开试，那么香港教师的专业年资也应该可以跨境衔接，这是落实两地教育融合最快捷、最简便的措施。

第二，有利于为香港教师拓展更广阔的专业发展空间，有利于稳定本港教师队伍。教育局早已指出，本港学龄人口正出现结构性下降，2024至2030年间，居港6岁小一适龄人口预计由四万九千多人下降至三万四千多人呢，12岁中一适龄人口则由六万八千多下降至五万一千多。面对人口减少带来的缩班压力，实事求是地说，香港本地对教师人手的需求，的而且确在减少。因此，如果把大湾区视为香港教师另一个可以发展教育专业的空间，那么既有利于舒缓教师失业或者不得不转行的危机，也有利于加强香港老师和内地同行（港人子弟学校同样有内地老师）的彼此交流了解。

第三，根据特区政府去年所提，香港基础教育界将在原有教师注册制度基础上，引入「教师执业证」制度。而决定是否发放「教师执业证」的一个重要要求，就是教师需要在三年内完成不少于一百五十小时的专业进修时数。现时回内地港人子弟学校任教的香港老师，除了面对内地教学年资能否得到香港认可的不确定性之外，也同时面对这个进修时数是否需要完成的困惑。如果明确认可前者，那么后者也自然顺利成章要予以完成。

另外，现时未有「回内地任教的香港教师」完整统计，教育局关于教师的统计数据，主要是本地学校体系的人数、流失率和比率等，并未见有跨境任教教师的独立统计项目。既然政府要推动大湾区教育融合，就不能没有回内地任教的香港教师的统计数据。

或许有意见认为，目前在大湾区内地城市的港人子弟学校能吸纳香港教师人数有限，对于解决香港教师剩余人手帮助有限。笔者认为，制度上的认可是实现融合的第一步，更是促进未来发展的重要一步。

文：立法会议员、教联会副会长邓飞

图：资料图片

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