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黄忠波 - 跳出课堂框架：点燃资优生学习热情｜资优人语

知识转移
更新时间：15:00 2026-04-06 HKT
发布时间：15:00 2026-04-06 HKT

资优学生领悟能力高，学习步伐往往快于同龄学生，但久而久之，其学习兴致似乎逐渐黯淡。他们不是不爱学习，而是常规的课堂已经容不下他们的好奇心，甚至陷入「为考试而学习」的迷惘。当学习与现实脱节，动机则难以维持。因此，对这群能力出众的资优学生来说，真正的成长，往往在课堂之外。

非常规课程 带来「挑战」乐趣

图片由作者提供
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心理学家Mihaly Csikszentmihalyi的「心流理论」（Flow Theory），提出当学习任务挑战的难度与个人技能水准高度匹配时，学生就会进入「心流」的状态——完全专注、忘记时间流逝的高峰体验。学苑正是借着多元化的学习活动，引领资优学生跳出学习的舒适区，让他们体验学习带来的成就感，从而激发内在动机，全情投入学习。

学苑所开设的课程，多为学校常规课程未有涉猎的范畴，单是这点已能为学生提供新鲜感。同时，导师们亦深明资优学生的特质，故多以问题引导，让学生有充足时间钻研当中的奥秘。这些教学策略让学生重新体验「挑战」的乐趣，从中建构知识。

有别于学校的常规课程，学员可追随自己的好奇心，选读心仪课程：喜欢星空，便选择天文课程；着迷历史，就加入水下考古队；志切科研，可跟大学教授学习如皮肤癌诊断、暗物质等科研知识。当学习成为探索兴趣的旅程，学生自然愿意投入更多热情。

更重要的是，学苑能协助学员找到「同伴」。许多资优学生在普通班级中，或常感到曲高和寡，但在学苑的活动，无论是「空中交通管制」的控制小队，或是「KOL说话技巧」的训练班，他们遇到和自己一样爱思考、具学习热情的同伴。为了跟上同伴的步伐，他们更会主动查找资料、反复演练表达。

对于资优学生而言，学校课堂传授的是基础知识，学苑的多元化增润活动和学习体验，点燃了他们对学习的热情、提升面对挑战的韧劲，培育他们有「原来我可以」的自信。这些正好回应了心理学的「自我决定论」（Self-Determination Theory），满足学员基本的心理需求：自主权、胜任感、归属感，成为支撑他们走得更远的力量。

电邮：[email protected]

文：黄忠波

作者为香港资优教育学苑助理院长（课程），关注资优学生的成长。

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