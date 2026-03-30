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亲子育儿｜在「不确定」中学习 反而能启发思维｜苗想teen开

知识转移
更新时间：18:00 2026-03-30 HKT
发布时间：18:00 2026-03-30 HKT

我们从小被教导，要追求确定、清晰和正确答案。考试要有标准答案，做事要有清晰路线。但真正的成长，是在不确定之中开始。近年越来越多教育与神经科学研究指出：不确定，其实是思考与学习的引擎。

面对「不确定」 反而促进思考

「不确定」能启发孩子思考。示意图
「不确定」能启发孩子思考。示意图

当一个人面对不确定时，大脑并不会停止运作，反而会变得更活跃。人会开始好奇、探索不同可能性，也会变得更有弹性去调整想法。相反，当一切答案都已经确定，人往往反而停止思考，只是机械式地执行。换句话说，不确定并不是问题，而是思考开始的地方。

我的儿子小学时成绩一向不俗，但升上中学后，他开始变得懒散，结果在一次期考中，他的成绩出现「滑铁卢」。令人意外的是，那次失败反而成为一个转捩点。儿子第一次真正感受到：原来学习的结果，是与自己的投入程度直接相关，成绩并不是老师或父母可以「替他完成」的事情。那次失败带来的，不止是成绩的教训，更是一种人格上的转变。

很多时候，大人太急于替孩子清除不确定性：设计好每一条升学路线，甚至预先规划好未来职业。看似是帮助，实际却可能剥夺了孩子学习面对不确定的机会，但人生本来就充满不确定。真正重要的能力，不是永远不犯错，而是在不确定之中仍然能思考、调整和前行。

心理学有个概念叫「Productive struggle」，意思是「有建设性的挣扎」。当一个人面对困惑与不理解，但仍然愿意停留其中，慢慢摸索答案，这正是深度学习开始的时候。相反，如果每一个问题都立即用搜寻引擎找到答案，每一个困难都由父母或老师提前解决，孩子很容易失去思考的耐性与探索的能力。

在今天这个资讯极度快速的时代，答案越来越容易得到，但真正的思考却越来越稀缺。创意、判断力与成熟的人格，往往都是在不确定之中慢慢形成的。一段摸索的时间，未必是坏事，这可能正是孩子开始建立自我、学习承担和培养韧性的时刻。

教育不止是教孩子如何找到答案，更重要的是，教他们如何在还没有答案的时候，仍然保持好奇、勇气与思考。因为很多时候，人真正长大的那一刻，正是在不确定之中。

电邮：[email protected]

文：苗延琼

作者为私人执业精神科专科医生，育有两子。

本文标题原为〈不确定，其实是成长的老师〉。

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