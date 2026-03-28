直资中小学一条龙 究竟有甚么优势？校长现身解构！｜教学有心人

汉华中学作为一间涵盖中小学的直资「一条龙」学校，提供12年一贯教育。校长关颖斌指出，这种模式能让学校全面照顾学生成长，但亦须面对不同阶段的教学与管理挑战。

关校长认为，最大优势在于学校能长期关注学生发展。中小学部同属一校，教师能持续观察学生的特点与需要，并在课程、活动上作出衔接。例如学校将戏剧融入英语课程，让学生从小接触英语，部分学生更在中学阶段于朗诵比赛中屡获奖项。此外，学校亦注重体育与艺术培育，设有拉丁舞、篮球、花式跳绳等专项课程，不少学生从小学开始训练，至中学时已成为香港代表队成员，在学界比赛中表现卓越。

在学生的长远发展上，一条龙的直资学校有优势。示意图

虽然中小学部班级数目相近，但中学每班人数较多，学校仍会保留部分学额招收外校生。关校长强调，学校尊重家长与学生的选择，即使入读小学部，家长亦可因应子女的发展方向，在升中时考虑其他学校。关校长亦提醒家长，幼小面试不宜为孩子带来过大压力。与其密集参加面试班或报考多间学校，不如让孩子保持自然状态，以免影响临场表现。

汉华中学历来重视体育与艺术教育，关校长指出，体育不仅锻炼体魄，更能培养坚毅、尊重与团队精神。学校篮球队常年位居学界前列，背后有校友及专业教练支持，把球队精神和文化传承下去。他认为，这些课外活动对学生成长影响深远，许多校友回顾校园生活时，均强调体育训练有助意志与性格的塑造。

学校在课程设计上力求创新，并积极推动国民教育。例如邀请驻港部队到校分享，让学生认识国防发展；组织学生前往内地考察航天科技等领域，拓宽视野。关校长表示，这些活动有助学生立足香港、认识国家，并为升学提供多元选择，例如不少毕业生赴内地顶尖大学修读香港少有的航空航天学科。

面对人工智能（AI）的普及，学校积极将AI融入教学，例如教师会利用AI辅助批改与教材设计，提升教学效率；电脑课程亦加入AI原理与编程基础。关校长认为，善用科技能促进学习，关键在于引导学生正确使用相关技能。

「一条龙」教育不仅是制度上的衔接，更是对学生长期发展的承诺。学校在学术、体艺与品德教育上坚持包容与创新，让每个孩子都能找到属于自己的舞台。在变革的时代中，汉华中学将坚持扎根传统、面向未来的教育理念。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈直资一条龙〉。

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