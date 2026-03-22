艺术游学团很好玩！学会欣赏作品 播下艺术种子｜视艺师语

近年游学团负面新闻不少，老师们又爱又恨。回想教学生涯，我多次筹办并带领艺术游学团与交流团，地点包括深圳、澳门、上海、台北、沙巴、韩国及奥地利等。从策划行程、担任领队到处理学生资助，大多一手包办。过程忙碌甚至焦虑，但充满乐趣，是难得的教育经验。出发前，学生讨论行程与异国风光；回程时，他们带回的不止是照片，更是开阔的视野与勇气。

图为「时代·生活——第四届广州速写作品展」。新华社图片

艺术游学团的价值，不在于参观了多少博物馆或名作，而在于学会「如何观看」。站在作品前，他们不再只背诵流派，而是感受作品背后的情感与故事。走进工坊，亲手创作，才明白艺术并非遥不可及，而存在生活之中，是人人都能感受的语言。

旅途中，学生的学习最自然：有人拿画笔速写街景，有人用手机捕捉光影，也有人静坐街角，感受陌生城市节奏。这些片刻胜过千言万语的讲解——他们用自己喜欢的方式与世界对话，比课堂更能触动心灵。

带团并非总是一帆风顺。误车、迷路、天气突变或学生突发状况时有发生，但正是这些不完美，教会大家应变、合作与互相照顾。看到平日腼腆的学生，在异地勇敢发问、主动帮助同伴，自理能力提升，便觉得辛劳值得。生活教育，就在旅途中悄然发生。

艺术游学团是一堂感受与成长的生命课。它教学生观察、欣赏，也学会理解与包容。最动人的是，他们逐渐发现，美不止在画布，也存在街角风景、陌生人的笑容，以及自己记录的视觉日记中。

旅程结束，看着学生满载故事走出机场，我总想：这趟旅程已在他们心中种下一颗艺术种子。多年后，即使不从事艺术工作，他们仍会记得曾被一件作品或城市深深感动，原来艺术一直在生活中。

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文：梁崇任

作者为资深艺术教育工作者及前香港美术教育协会执委会成员。

本文标题原为〈艺游真系好玩！〉。

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