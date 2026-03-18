校园艺术大使2026｜色彩与想像之间 四位小学生笔下的艺术世界

「校园艺术大使计划」由香港艺术发展局主办，自2008年推出，今年踏入第18个年头。计划至今共委任超过19,000位来自中、小学及特殊学校学生为校园艺术大使，让他们展现艺术才华及潜能，实践「活出艺术．积极分享」的精神。

第十八届计划以「聚合．艺想」为主题，除了加强历届大使的参与外，亦将促进大使透过跨媒介艺术，从协作中探索艺术的无限可能，启迪创意。 多元化艺术活动包括「敢创．艺术营2026」、「艺术同行2026」、「深化艺术课程」及「青艺周」等，带领一众大使探索视觉艺术与表演艺术方面不同媒介的创作，同时走入社区，与大众共享艺术的乐趣。

3月至5月期间，《阳光校园》将陆续刊登新一届校园艺术大使过往的艺术体验与感悟，分享他们在艺术旅途上的收获与精彩瞬间。计划详情：>>按此<<

1) 艺术大使：谢梓晴 香港道教联合会圆玄学院陈吕重德纪念学校（小五）

谢梓晴同学及她的参赛作品（右）。

四年级的时候，我有幸参加「边学．边画」海洋公园绘画比赛，从中亲身体验到艺术的魅力，并留下了一段难忘的回忆。比赛前，张老师特意为我们安排了多场绘画工作坊，细心指导我们如何更细致地观察与描绘动物的外形特征，以及如何呈现不同材质的质感。透过这些专业而实用的训练，让我在比赛时更加从容自信。

比赛当天，我被分派到亚洲动物天地进行现场写生。坐在观众席前，眼前的动物充满生命力，我开始专心地画下牠们的一举一动。作画期间，许多旅客驻足围观，并对我的画作赞赏有加，让我感到无比自豪和快乐。他们的鼓励不但增强了我的信心，也进一步激发了我对艺术的热情。

在这次比赛中，我完成了一幅以熊猫为主题的作品。画中的熊猫在洞穴中悠然地休息，我把牠毛茸茸的身体和可爱的神态都描绘得栩栩如生。每一笔线条，都承载着我对大自然的热爱，以及对动物保育的关注。

这次宝贵的经历让我深刻体会到，艺术不仅是自我表达，更是一种传递情感和个人想法的媒介。这段回忆将永远留在我的心中，激励着我在艺术的道路上继续努力前行。

2) 艺术大使：李芯悠 中华基督教会基真小学（小六）

李芯悠同学及她的参赛作品《奇幻花盆》。

这幅作品《奇幻花盆》是我参加国际赛事的创作成果，能够最终获选并于罗浮宫展示，真令我深感荣幸。这幅色彩缤纷、充满活力的作品，创作灵感来自梵高（Vincent van Gogh）笔下的《向日葵》，同时也融入艺术家罗梅罗・布里托（Romero Britto）的艺术风格。

我之所以选择参考梵高的《向日葵》，是因为当时视艺课上，老师正好教导我们欣赏和绘画这幅名画。我很欣赏他大胆运用色彩的方式，于是我尝试模仿他的设计概念。在创作过程中，我亦融合了罗梅罗・布里托的特色，运用不同的几何图形把画面分成不同部分，展现出受毕卡索（Pablo Ruiz Picasso）启发的解构美感。在作品中，每一个部分都使用了鲜明的对比色，也采用粗黑的线条勾勒轮廓，并在画面中填满圆点、线条等玩味图案，令画面更加突出。

《奇幻花盆》结合了多位艺术家的风格，创造了一个脱离现实、充满奇幻色彩的视觉世界。这幅作品是我对色彩力量的颂扬，也是我对几位艺术家的致敬。期望我的作品能成为任何空间中的小亮点，吸引观众的目光，并为众人带来愉悦的心情。

3) 艺术大使：黄晓辰 沙田官立小学（小五）

黄晓辰同学及她以巴黎铁塔为题的水彩画。

近期，我创作了一幅以巴黎铁塔为主题的水彩画。这是我第一次尝试用水彩来描绘这座宏伟的地标，整个创作过程中充满挑战与乐趣。水彩颜料具有流动性与透明感，让我能够自由地表现光影效果，这正是我特别喜欢水彩的原因。

在创作的过程中，我首先挑选了一幅自己喜爱的巴黎铁塔照片作为参考。当我用水彩笔触描绘那优雅的塔身线条时，心情变得十分平静，也感到很有满足感。颜料在画纸上自然流动，让我感受到创作时的投入与灵感。透过细致的笔触和水彩的渐变，画作渐渐成型，也展现出巴黎铁塔独特的结构与美感。

完成画作后，我不仅收获了满满的成就感，也对自己的艺术学习有了更多期待。我希望将来能够尝试更多不同风格的创作，继续探索水彩的各种可能性。对我来说，艺术不只是创作的过程，更是一种自我探索与情感表达的方式。我希望观赏我作品的人，能从画中感受到故事与情感，并产生共鸣。这次的创作经历，让我更加坚定了我在艺术道路上继续前行的决心。

4)艺术大使：陈程 中华基督教会基慈小学（小六）

陈程同学及她的作品《未来太空城市》。

这幅画是我近期完成的马克笔作品《未来太空城市》。我以黑色背景作为底色，搭配五彩的马克笔和水彩，营造出充满未来感的太空画面。

画面中心是一个环形太空港，银蓝色的金属结构围着亮绿色的能量核心。我特别用白笔为太空港勾画边框，让它在黑色背景上更加突出。太空港旁的未来建筑，我运用了粉紫、青绿的色彩拼接，还加入了绿色藤蔓缠绕其中，希望在科技感之中加入一点自然的生命气息。

画的下半部分描绘了机器人和星际飞船。我利用灰银色的深浅变化，表现出机器人的金属质感，并加入了一些科技感的色彩。飞船尾焰则以红橙色的渐变来呈现，让整个画面更有动感。左侧的彩云以粉色、黄色和紫色晕染开来，与深色的太空背景形成强烈对比。

我想通过《未来太空城市》表达科技与自然共生的未来愿景，也希望借着这类充满想象力的创作，带动同学们一起感受艺术带来的乐趣。

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