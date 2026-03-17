中学与姊妹校联谊 见证内地科技发展｜教学有心人

保良局田家炳千禧小学校长陈宝玲，与主持人陈狄安校长分享于青岛交流期间的经历，并与青岛中学小学部签订姊妹学校协议，这是学校第11间姊妹学校。学校与内地多间学校建立了广泛联系，遍布上海、北京、四川、广州、深圳等地。交流形式多样，包括学生互访、联合比赛（如朗诵）、STEAM活动，以及教师教研活动等。例如学校会定期组织学生参与上海STEAM夏令营，让学生体验内地科技发展，并与当地家庭互动，亦会安排教师前往深圳姊妹学校进行课堂示范与评课，促进教学相长。陈校长认为，这些交流让学生与教师大开眼界，尤其见证内地机械科技的快速发展，启发教育须与时并进。

保良局田家炳千禧小学每3年都会有一个发展阶段。示意图

学校以3年为一阶段推动发展，每阶段设有核心口号，引导师生前行。首阶段口号为「Dare to Think, Dare to Make, Dare to Dream」（敢想、敢创、敢梦），鼓励创新与追梦，并设立「田千游乐园」（Star Wonderland）作为实践基地。第二阶段口号为「We Dream, We Love, Together We Shine」，着重师生展现光芒，建设树屋（Tree Hub）和智能花园（Smart Garden）。现阶段口号为「Co-Learn, Co-Work, Together We Connect」，强调团队共学、协作与联系未来，更成立「家长学堂」（STAR Parent Academy），推动家长、教师、学生三方共同成长。

学校注重课程与空间结合，例如树屋不仅是游乐设施，更是跨学科学习场所，学生在此上英文课、写生、唱歌，甚至进行科学观察。单车径与游乐径则结合常识科，学生可扫描二维码学习植物知识；智能花园设有温室与鱼池，融入生命教育与科学课程。陈校长强调，这些设计旨在打破课室界限，将学习带到户外，同时培养学生的责任感与同理心。

学校第四期工程将建设「Star Deck」观星平台，并发展航天主题课程，让学生认识国家航天科技。陈校长亦提到将继续与姊妹学校合作，拓展航天、STEAM等课程，并融入中华文化元素，培育学生成为未来领袖。通过姊妹学校网络与校本发展规划，致力为学生提供丰富的学习体验，并强调教育需家校合作、师生共学，方能联系未来，培育具备世界观与创新力的新一代。

本文标题原为〈姊妹校联谊〉。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

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