从大坑舞火龙到音乐梦工厂 中学生传承琴韵｜教评心思

琴声虽歇，余音缭绕。日前，笔者有幸参与了一场扣人心弦的「心乐集」音乐会，深刻体会到《礼记．乐记》所言：「凡音之起，由人心生也」——这句话在这场音乐会上，得到了最动人的印证。

这场由香港中乐团主办、已迈入第27个年头的音乐盛事，始终坚持通过公开征曲与专业演出，发掘具潜质的音乐英才。在客席常任指挥孙鹏的执棒下，乐团以精湛技艺演绎了6位年轻作曲家的作品，带领观众神游天地。

最令笔者感到欣慰与自豪的，莫过于看到本校中五学生刘卓谚的作品阮三重奏《舞．火龙》成功入选。卓谚自幼受到父亲及音乐老师的启迪深耕音乐，在钢琴、结他、鼓及小提琴皆考获ABRSM 8级资历，扎实的乐理根基为他的创作之路奠定了稳固基础。

《舞．火龙》的灵感源自香港大坑舞火龙这项百年非物质文化遗产。卓谚巧妙地将长达67米长的星火巨龙，化为6个扣人心弦的乐章。从「火龙初张」的苏醒神韵展开，随后通过急促节奏描绘火龙「下凡」救灾，并以不连贯的旋律刻画「瘟疫将至」的苍凉景象；随着主题转向明快的「龙游夜城」，乐曲进入节奏繁复、展现高难度技巧的「翩翩起舞」高潮，象征火龙驱瘟除疫、赋予人民新生；最后在「火龙归天」的激昂旋律中，以壮丽的主和弦完成这场祈求国泰民安的音乐祭典。

卓谚分享道，他的创作深受中六师兄、现任香港青少年中乐团中胡首席李双君的启发。在这次作品中，他勇于尝试将自己擅长的结他演奏技巧，如拍板、扫弦、拍弦及下刷等，融入中阮的创作中，打破了传统乐器的界限。通过与孙鹏指挥及专业演奏家的排练，他更深刻体会到中国乐器的无限可能。

卓谚的创作并未止步，他的另一作品《陵．灵前》，亦已入围本月底由教育局艺术教育组与香港作曲家联会合办的「音乐荟萃．学校创艺」。参与不同的中乐创作比赛与专业工作坊，不仅是对学生的肯定，更是鼓励年轻人追求梦想的动力。卓谚已立志成为一位专业的作曲家。

看见学生能将深厚的文化底蕴与创新的艺术追求结合，笔者深信这份对音乐的热诚，必将引领他在艺术道路上走得更远，为香港乐坛注入新生命。

文：梁惠君

作者为风采中学（教育评议会主办）校长、教育评议会副主席。

本文标题原为〈琴韵传承：从大坑舞火龙到音乐梦工厂〉。

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