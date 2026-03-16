亲子育儿｜让孩子好好玩！童年玩耍不足 可能影响人格发展｜苗想teen开

每当回想孩子童年最快乐的时光，脑海总会浮现两个画面。

第一个画面是他们在父亲的办公室里自由玩耍。那里只有几张有轮子的办公椅、几个文件柜。孩子们却能把办公椅当作「赛车」，推着滑来滑去；又躲进文件柜旁的空隙里玩捉迷藏。整个办公室顿时成了他们的游乐场。

玩耍对孩子的成长非常重要。示意图

第二个画面是在家中的房间里。孩子们把枕头与被铺搬到地上，叠成一个柔软的「平台」，然后轮流从床上跳下来，说在玩「跳水」。他们自己订立规则，玩得满面通红，笑声不断。

其实孩子的快乐并不需要昂贵的玩具，更不一定需要坐飞机到外地旅游。只要有空间与自由，他们便能创造自己的世界。从发展心理学的角度看，玩耍其实是孩子的「灵魂语言」。对儿童而言，玩耍并非消遣，而是一种深层的生物性需要。若长期缺乏自由玩耍的机会，孩子在人格与情绪发展上，往往会出现不同程度的障碍。

真正的玩耍是一种由内而发的活动，目的不是为了学习某项技能，也不是为了达成某个功课成果，而是享受过程本身。孩子在游戏中面对不确定性，需要即时思考与应变，同时会自发地建立游戏规则，再在互动中不断调整。

玩耍对大脑发展具有深远影响。研究显示，自由游戏有助于右侧前额叶皮层的成熟，这区域与社交能力、情绪调节及同理心密切相关。孩子在游戏中学会观察他人、理解他人，也逐渐学懂如何表达自己、管理情绪。可惜现在自由玩耍正逐渐被挤压。笔者在临床工作中，曾接触不少青年，他们常常不知道自己真正想要甚么，没有理想，也没有欣赏与追随的榜样。

一些念「神科」的专业学科，他们不少从小被「精教细飬」：补习、考试、比赛。童年缺乏自由玩耍与探索的空间，结果长大后反而出现所谓「高分低能」的现象——人格发展不完整，人际互动能力不足，面对现实生活的适应能力亦偏低，内心一点也不快乐。

在人工智能急速发展的年代，即使修读传统「神科」，也未必能保证未来的职业稳定。既然如此，孩子真正需要的是甚么？或许是少一些不必要的补习，少一些沉浸在屏幕世界的时间，让孩子好好玩，也许正是培养未来的社会栋梁。电邮：[email protected]

文：苗延琼

作者为私人执业精神科专科医生，育有两子。

本文标题原为〈让孩子好好玩：被忽略的成长必须〉。

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