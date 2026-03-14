小学附近出现露体狂 性教育专家教同学5招应对｜护苗信箱

张教授：

我是一位小学教师。学校位置偏僻，近日有学生报称在学校附近遇到露体狂。学生应如何保护自己？如果再遇上露体狂又应怎样做？

蔡老师

张教授答：

性侵犯可分为接触性和非接触性两类，露体狂属于非接触性侵犯。这类犯案者通常心理偏差，通过展示身体来证明自己是有能力去支配别人，他们特别针对儿童或少女，借着在他们面前露出下体来引起惊恐和尖叫，从而获得快感和权力的感觉。因此，教育学生如何自我保护是最重要。以下是一些具体的建议：

结伴同行：学生在返学或放学时应尽量结伴而行，避免单独走在偏僻地区。如遇到突发情况，同学之间可互相支援。

保持冷静：露体狂的目的是想引起「猎物」惊慌和恐惧，因此学生应学会在此类情况下保持冷静。教育他们不必惊慌，只要当作看不见便是最好的反应。

示意图

避免回应：如果露体狂试图挑衅或引导学生发言，学生应避免回应。有些犯案者在知道「猎物」看见自己的性器官后，无论对方是惊恐还是对露体狂的身材发表评价，都能令他得到满足感。因此，学生应无视这个人，继续前行并与朋友交谈，这样可以让对方无法获得任何刺激而选择放弃。

迅速离开：一旦遇到露体狂，学生应立即离开现场，寻找安全的地方。如果对方有进一步的行动，学生应大声呼喊求助，以此吓退对方。

告知师长：事件发生后，学生应及时向老师或家长报告。这不仅有助于增强校园的安全措施，还能帮助学生释放内心的恐惧和焦虑，促进心理健康。

最后，学校应定期举办安全教育课程，提高学生的自我保护意识，并加强与家长的沟通，共同营造安全的学习环境。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

文：张锦芳教授

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

本文标题原为〈如何应付露体狂〉。

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