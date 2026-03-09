亲子育儿｜动手做更投入！著名「鸡蛋理论」揭示孩子学习关键｜谈经论学

1950年代，美国一间食品厂商的蛋糕粉滞销。其实该产品配方十分齐全，人们只要加水搅拌就能烘烤。厂商找了心理学家欧内斯特研究消费者心态，他认为不是配方不够好，只是太齐全，他建议作一些改动：把蛋粉从配方中移除，让人们自己加鸡蛋。就这么简单的改变，蛋糕粉销量节节攀升。这就是著名的「鸡蛋理论」，后来更出现如「宜家效应」等心理描述，指出当人们亲手参与制作，会较完全不用动手时，对成品赋予更高价值、更喜爱。

于数十年后的2017年，荷兰瓦赫宁根大学也进行了类似的研究，尝试印证动手做的效应。研究人员让儿童用蔬菜制作可爱的图案——「孔雀」，想测试这参与能否增加他们对蔬菜的喜爱。然而，结果却不尽然。虽然孩子们在制作过程中投入，但这份投入感完全没有转化为对蔬菜本身的喜爱或摄取量。研究者发现，当劳动只是「装饰」而非真正改变食物本质，且孩子从根本上不喜欢蔬菜时，「宜家效应」就会失效。

网上图片

2019年，另一团队进行了一个更大规模的追踪研究。这次研究涵盖近1000对家长与孩子，历时10个月，发现当孩子参与真实的烹饪过程（如洗菜、切菜、搅拌），他们对蔬菜的喜爱度和摄取量都显著提升。关键在于，劳动从「表面装饰」变成了「实质参与」——孩子能自豪地说「这是我做的」，这份成就感直接与食物本身建立情感连结，从而改变了他们与蔬菜的关系。

以上3个案例及研究，说明了我们在培养孩子学习或发展任何兴趣时，需要留意的两点：一、不要以为为他们准备好一切，就能帮助他们走一条最畅顺的路（如老师精心打造去芜存菁的温习笔记），很多时候，他们自己参与探索，会更深刻、更珍惜；二、要因应孩子的情况，调整参与的深度和难度，以在成功感与挑战性上作平衡，究竟只是「加鸡蛋」，还是参与「烹饪过程」，就要靠家长和老师对孩子的判断了。

文：冯汉贤

作者为香港布厂商会朱石麟中学校长、行政长官卓越教学奖获奖者。

本文标题原为〈自己加鸡蛋的蛋糕特别美味〉。

