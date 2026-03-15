「诚实」能被测量吗？AI测谎又是否可行？｜星岛教室

你有想过「诚实」是可以测量的吗？作为教育工作者，我常在校园看到大家对真相的执着。而在科技世界中，人类为了捕捉那闪烁的一丝谎言，已经奋斗了上千年。从古代的干米测试到今日的AI大模型，这不但是一场科技挑战，更是一场关于人类心理与生理的深度解密。

从干米测试到测谎机

在仪器诞生前，古人已发现压力会改变生理。古代中国曾要求嫌疑人咀嚼干米，若吐出时米粒依然干燥，则被判定为撒谎。原理很科学：极度紧张会抑制唾液分泌。古代印度则有「魔法驴子尾巴」测试，利用嫌疑人因心虚不敢触摸涂满炭灰的驴尾，来识别「干净」的谎言。

真正的现代测谎机诞生于1921年。美国加州栢克莱警察局的约翰．拉森（John Augustus Larson）发明了第一台能同时记录血压、脉搏和呼吸的「心肺心理记录仪」。有趣的是，与拉森同期研究血压测谎的威廉．马斯顿（William Moulton Marston），后来竟创作了著名漫画角色「神奇女侠」，而她那根让人吐露真相的「真言套索」，灵感正源自这项科技。

1938年，莱昂纳德．基勒（Leonarde Keeler）为仪器加入了「皮肤电反应」（GSR），与血压/脉搏和呼吸，奠定了现代多项式测谎机（Polygraph）的三大支柱。

生理测谎大解构

传统测谎机并非真的能「读心」，它测量的是人体自律神经系统在面临威胁时的「战或逃」反应。

心血管活动：撒谎是高认知压力的行为，会导致心率加快及血压升高。 呼吸模式：紧张时，呼吸会变得短促或出现异常闭气。 皮肤电传导：情绪波动引发微量排汗（即电导率增加），这是对压力极其敏感的指标。

虽然数据科学，但解读却充满争议。紧张不等于撒谎，清白者受审时同样会焦虑。因此香港法院目前不接纳测谎结果作为呈堂证据，警方主要将其视为辅助调查的工具。

大语言模型分析机制

但当进入AI时代，真相侦测正经历革命。人类判断谎言的准确率仅约54%，几乎等同掷硬币。但结合大语言模型（LLM）与多模态技术后，AI的准确度在受控环境下，可提升至90%以上。

1. 语言中的「诚实特征」

当你输入一段对话，AI会分析其中的语言学特征。撒谎者为了与谎言保持心理距离，往往会减少使用「我」等第一人称代词，并为了显得可信而过度补偿细节（如具体到8:47PM这种不自然的精确）。

2. 多模态融合分析

2025年最新的科研显示，系统能同时整合视觉（ViViT模型捕捉微表情）、听觉（HuBERT提取语音压力）与文字推理。公式如下：

Accuracy fused = f(Visual + Audio + Text)

AI能捕捉仅持续1/25秒的「微表情」——这是人类大脑难以自控的肌肉抽动。透过GPT-5的思维链（CoT）推理，AI不仅能给出判断，还能解释原因：「受试者语气稳定但出现了恐惧类微表情，且语言风格过于防御性。」

慎防「奥赛罗谬误」

虽然AI的准确率已大幅提升，但我们必须警惕心理学家保罗．艾克曼（Paul Ekman）所提出的「奥赛罗谬误」（The Othello Error）。它指的是观察者误将受测者的「紧张情绪」直接等同于「背叛的罪恶感」，却忽略了无辜者在面对严厉质疑时亦会产生巨大的压力反应。

在数据分析中，这体现为演算法的「偏见」。如果AI的训练模型主要来自特定文化背景的人群，它可能无法准确识别其他文化中表达情绪的细微差异。例如，某些文化视「回避视线」为尊重，但在AI的逻辑中却可能被标记为「心虚」。然而，这亦触及了最深层的伦理红线：「认知隐私」（Cognitive Privacy）。如果人类连内心最后的沉默权都被技术剥夺，那么「诚实」究竟是一种自发的美德，还是一种被逼的服从？这将是同学们在未来科技社会中，必须共同解答的哲学难题。

回到教育现场，在课堂上学习AI测谎，不仅是为了理解演算法，更是为了学会明辨思考。AI可以捕捉生理信号，却无法理解人类复杂的动机。科技是一面镜子，让我们更清晰地看见自己，但最终判断权，依然掌握在具备人文认知的人类手中。

小思考，大智慧

如果我天生容易紧张，AI会冤枉我吗？ 为甚么AI测谎比人类更准确？ 同学可以在家做测谎机吗？ AI未来会完全取代法官判案吗？

参考答案

现代AI其实是使用「个性化基准学习」。它会先记录你正常聊天时的习惯（例如眨眼率、发声频率），再监测你相对自己「基准状态」的偏离，而非将你与大众标准比对，这大大减少了对内向者的误判。 因人类大脑无法同时处理数千个变量，而AI则可以同时扫描16影格的面部变化、分析音频的微小抖动（Jitter）及句子的语法矛盾。这种「超人类」的并行处理能力，让隐藏的线索无所遁形。 利用Python和OpenFace等开源工具，同学确实可以尝试捕捉面部肌肉变化。这是一个极佳的STEM专题，但切记︰这仅供科学探讨，真正的真相侦测涉及严谨的统计验证，不应随便用来质疑身边人的诚信。 不会。法庭更看重「程式公正」与「法律解释」。目前的共识是AI作为「导航仪」提供线索，但最后的裁决权涉及伦理与人权，必须由人类法官承担。

本栏逢周四刊登，由教育评议会邀请资深中小学老师、校长及大学讲师撰稿，旨在为学生提供多元化的STEAM学习材料，引发学生探求知识的兴趣，将学习融入生活，培养学生的世界观、敏锐的触觉、积极学习的态度。

文：香港大学博士后研究员（人工智能）、教育评议会执委 冯颖匡博士

本文标题原为〈当测谎机面对AI挑战……〉。

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