「光棍」一词源于元明时期 最初唔系解单身汉 意思原来系...｜语文探骊

经常上网的同学，对「光棍」一词想必不陌生。在普通话中，「光棍」多指单身人士，尤以单身男性为主。然而，这个词最初的含义，并非指未婚者，而是指身无分文、靠招摇撞骗度日的无赖之徒。接下来，我们一起来看看「光棍」的起源与演变。

元明已有「光棍」

「光棍」一词可追溯至元明时期。元杂剧《杀狗劝夫》中有「却信着这两个光棍，搬坏了俺一家儿也」；明代小说《石点头》亦记：「被这班吃白食的光棍，上船搜出，一窝蜂赶上来，打的打，抢的抢，顷刻搬个罄空」。这些语境中的「光棍」皆指一无所有、以欺骗维生的人。其语义可能源于「光棍」的形象——一根光秃秃的棍子，像无赖之徒：一无所有、烂命一条。这一含义在粤语文化中亦有所保留，如上世纪粤语老歌《光棍遇着冇皮柴》，一根光秃秃的棍遇上一根没有皮的柴，谁也占不到便宜。

然而「光棍」用来指代单身的含义，早在明代已经出现。《初刻拍案惊奇》中记载：「小牛又不曾有妻小，是个光棍哩」。此处的「光棍」即指「单身汉」，而这一用法在现代社会中尤为流行。

近代「光棍节」兴起

据说，现代「光棍节」的起源可追溯至上世纪90年代的南京大学，当时4名单身男生以「1」象征光棍，将11月11日定为「光棍节」，而这一校园文化随着网络传播而扩散，逐渐成为单身族群的象征。2008年之后，随着电商崛起，「光棍节」包装为购物节日，「双十一」遂演变为全民参与的消费狂欢。如今，人们提及「光棍节」，更多联想到的是购物，而非单身本身。

随着网络语言的快速发展，以「键盘」数字表意的表达方式大大推动了「光棍」一词的流行与普及，如用「88」表示「再见」、「555」模仿哭泣声、「666」赞叹他人出色等。当然，回想这种以数字承载寓意并非新事物，民间也长期偏好「8」、「168」象征吉祥祝福；而正是这种既有的文化基础，结合网络的高速传播，使「光棍」一词得以迅速流行，并在特定语境中被不断强化与延展。

文：香港中文大学文学院二年级学生 曾颖妍

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

本文标题为〈谈「光棍」〉。

