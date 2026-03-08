张锦芳教授 - 父母离异对孩子婚恋观影响｜护苗信箱

张教授：

我离婚一年多，现独养一名9岁的儿子。近日与儿子闲谈，他表示结婚后若发现伴侣与自己不适合便可以离婚。我的婚姻经验令儿子有这样的想法吗？我很担心会影响他将来与伴侣建立有承担的感情，更担心他对性的态度变得随便，请问我可以怎样做？

张教授答：

父母离异确实会对孩子的身心发展产生影响。根据统计，香港的离婚率超过3成，媒体常常渲染同居和离婚的情节，使孩子在耳濡目染下，对婚姻形成「合则来、不合则去」的看法。作为母亲，你可与孩子分享对婚姻和家庭的正面观念：

选择伴侣的重要性：在寻找伴侣时，应重视彼此的了解程度、个性是否契合，以及共同的兴趣和价值观。这样有助于选择一位能够携手共度未来的伴侣。

维系婚姻的责任：美满的婚姻需要双方共同努力，建立在爱与包容的基础上。强调每段关系都需要时间和心力去经营，没有完美的伴侣，只有彼此扶持的决心。

处理困难的方式：告诉孩子，父母的离异并不等于婚姻的失败，而是因为某些情况无法挽回。鼓励他思考如何在面对困难时寻找解决方案，而不是轻易放弃。

正面的婚姻榜样：可以分享一些成功婚姻的例子，让孩子看到爱情和承诺的美好。这样能帮助他理解，婚姻不仅是选择伴侣，更是彼此扶持、共同成长的旅程。

对性的正确认知：可以引导他理解性不仅是生理上的行为，更是情感和责任的表现。健康的性关系应该建立在相互尊重和信任的基础上。这样能帮助他在未来的关系中保持负责任的态度，并理解爱情与性的深层意义。

开放的沟通：鼓励孩子随时与你分享他的想法和感受，这样可以帮助他建立健康的情感观，并对婚姻和伴侣关系持有负责任的态度。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

文：张锦芳教授

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

