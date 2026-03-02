敬师︱香港华仁书院敬师日 特色「学生授课」活动 体验教师艰辛

香港华仁书院一直都重视敬师传统，于上月举行年度「敬师日」活动。当日全校师生聚首一堂，透过校友讲座、音乐表演及华仁特色「学生授课」环节，向教职员致以敬意。九龙华仁校友、香港华仁前家长、医院管理局前行政总裁高拔升亦有现身，与年轻校友对谈，分享校园生活点滴。

体验教师工作 感受当中辛酸

中六生在台上分享对老师的感激之情。学校提供

活动当日，即将毕业的中六级各班代表首先在讲台上诉说过去六年与老师的相处经历，表达感激之情。然后，就是华仁传统的「学生授课」环节，老师将课室交予中六生及学生会成员，让后者向中一及中二生授课，体验管理课堂与传授知识的辛劳。与此同时，其他师生亦齐集礼堂，欣赏由不同学生音乐团体带来的精彩演出。

即将毕业的中六生与老师合照。学校提供

校方亦邀请了九龙华仁校友、香港华仁前家长、医院管理局前行政总裁高拔升回校进行主题讲座。高拔升与两位年轻校友同台对谈，重温当年校园生活的点滴，并分享华仁的耶稣会教育如何形塑他们的职业生涯与人生观。他们特别提到昔日恩师的教诲与陪伴，令在座师生深受启发。

