错别字？｜界面VS介面 原来中港台用法有分别！到底边个先啱？｜语文探骊

宿舍电子缴费站屏幕上的「管理员介面」字样使我心生疑虑。「介面」？是不是写错了？在内地，通行的写法是「界面」。眼前这细微的区别，虽不起眼，却值得关注。这究竟是误写、繁简体混用，还是另一种约定俗成？

科技用字差异

「手机介面」，还是「手机界面」？资料图片

上网搜集，注意到这些现象：在台湾，社交媒体上人们谈论手机「介面」的更新迭代；浏览香港的科技网页，「图形介面」很常见，但也能见到「用户界面」的字样；内地的应用程序介绍则几乎全用「界面」。另外，专业电脑领域还常出现「接口」一词作为「介面」或「界面」对应的英文单词「interface」的翻译。看来这问题不止是一字之差，更是科技生活在语言使用中差异的具象表现。

要探究问题本源，查阅字典是好方法：「介」字，有「居于两者之间」之意；「界」字，则重在划分「不同事物的边际」。单从字义推敲，「介面」强调人与机器进行交互的媒介作用，体现互动感；「界面」则强调屏幕设备与外界的分界与边际。一词之选，隐约透露出对交互方式的不同理解。就「管理员介面」一词而言，「介面」或更能体现其本义，因它指代的是一个虚拟的交互场所，而非某两个物体之间的接触面。

展现中文活力

语言在运用上存在弹性。中新社图片

差异从何而来？细想之下，语言如河流，在文化土壤中蜿蜒流淌，自然形成不同的河道。「管理员介面」之类科技术语的翻译与定名，往往凝结了当地专家对概念的理解与诠释，通过相关规定标准化后，再经由日常使用，生根发芽。香港荟萃东西，两词并存可见开放包容；台湾选用「介面」，着重其媒介功能；内地通行「界面」，似乎将这概念与某两件物体的「分界」混淆，略觉不妥。

对于最初的疑问，我产生了新的理解。语言虽在某一地区存在所谓「标准」，却也同时存在弹性。像「介面」与「界面」这样的分别，何尝不是中文穿越地域却依然拥有强大生命力的证明？从现实来说，我们应当尊重这种差异，但同时考虑语言的内涵与规范问题，使中文在信息、科技与生活交汇的时代保持独特的生机与魅力。

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

文：中文大学工程学院及理学院一年级学生张靖坤

本文标题原为〈「界面」还是「介面」？〉。

