校园艺术大使2026｜舞台上的勇气 从汗水到掌声的蜕变：四位小舞者的故事

「校园艺术大使计划」由香港艺术发展局主办，自2008年推出，今年踏入第18个年头。计划至今共委任超过19,000位来自中、小学及特殊学校学生为校园艺术大使，让他们展现艺术才华及潜能，实践「活出艺术．积极分享」的精神。

第十八届计划以「聚合．艺想」为主题，除了加强历届大使的参与外，亦将促进大使透过跨媒介艺术，从协作中探索艺术的无限可能，启迪创意。多元化艺术活动包括「敢创．艺术营2026」、「艺术同行2026」、「深化艺术课程」及「青艺周」等，带领一众大使探索视觉艺术与表演艺术方面不同媒介的创作，同时走入社区，与大众共享艺术的乐趣。

3月至5月期间，《阳光校园》将陆续刊登新一届校园艺术大使过往的艺术体验与感悟，分享他们在艺术旅途上的收获与精彩瞬间。计划详情：>>按此<<

1) 艺术大使：胡殷晴 保良局世德小学 （小五）

胡殷晴同学与同学们在舞台上以天鹅造型带来演出。

我四岁的时候便开始学习芭蕾舞。最初的我十分害羞，站在人前总会感到紧张。然而，在老师耐心的鼓励和不断练习下，我逐渐建立起自信，能够在舞台上自在地展现舞姿。

去年暑假期间，我参加了「香港舞蹈博览2025」，并于屯门大会堂表演。当天的表演涵盖多种舞蹈类型，包括爵士舞、芭蕾舞、体操和中国舞等，让我获得宝贵而难忘的舞台经验。

演出当天，我一早起床，准时到达会场进行彩排并调整心情。其后，我走进化妆间化妆并换上舞衣。时间过得很快，转眼到了晚上正式演出。那一刻，我既紧张又兴奋，因为妹妹、妈妈和爸爸都来观赏我们整组的表演。

我们是第三组出场，表演开始时便要到后台准备。站在幕后等待时，我的心跳加速，但我在心里默默告诉自己：「我一定可以做到！」当我踏上舞台的一刻，舞步自然流畅，正如老师的指引一样，令我感到无比喜悦！而且当天我需要扮演两个角色──小鸟和天鹅，并要在短时间完成换装后再度出场，过程既刺激又充满乐趣，令我对舞台表演留下深刻印象。

透过这次艺术活动，我深深体会到只要认真练习、全情投入，所有事情都会变得更美好，并结出成果。我期望未来能继续表演，享受在舞台上跳舞的满足感。

2) 艺术大使：王靖铭 圣母小学（小四）

王靖铭同学与同学们合作呈现爵士舞表演。

今年，我最难以忘怀的回忆就是代表学校参加「香港学校展」的爵士舞表演。

还记得表演当天，当我踏进会场时，心情像坐云霄飞车般起伏不定，既兴奋又紧张。临近出场、走近舞台的那一刻，我的心脏跳得比爵士乐的节奏还要快。当我们站在宽阔的舞台中央，强劲的音乐响起，我立刻想起老师曾说过的话：「享受舞台，你就是主角！」这句话仿佛注入了一股力量，瞬间驱散我的紧张。

我随着音乐用力地踢腿、摆动身体，在旋转时感觉裙摆像花朵一样盛开。那一刻，我完全投入舞蹈之中，忘记了害怕，只剩下喜悦与自信。

最精彩的一刻，是最后的定格动作。我们全体队员整齐地摆出最有自信的姿势，灯光定格在我们身上，随即迎来全场热烈的掌声。那一刻，我感觉自己真的成为了舞台的主角。表演结束后，我和队友们在后台兴奋地击掌、拥抱，分享这份喜悦。这次经验让我明白，练习时的汗水与疼痛都是值得的，也让我学会了什么是团队精神和真正的自信。这份代表学校的荣誉，是我三年级最珍贵的成长印记！

3) 艺术大使：赵诗晴 福荣街官立小学（小五）

赵诗晴同学专注地练习中国舞。

在学习中国舞的过程中，我有许多难忘的回忆，让我明白中国舞不仅是体力的挑战，更是意志的磨练。两年前，我踏入舞蹈教室，最深刻的记忆莫过于「压腿」与「开胯」。每次上课前，导师要求我们压腿以增强柔软度，那种肌肉撕裂般的疼痛令我感到枯燥又辛苦，幸好有同学的鼓励，我们一起克服困难，渐渐掌握技巧，身体也变得更柔软。

随后，导师告诉我们，学舞不仅要记住舞步，更要理解音乐的意境及舞蹈背后的故事。她希望我们手持道具时要跳出情感。起初我觉得自己做不到，甚至想过放弃学习。于一次难忘的课堂，导师没有教舞，而是让大家围坐分享学习的难处，并讲述她的经历与舞蹈家的故事，让我明白台上的轻盈，是经过无数次跌倒与坚持后的成果。那一刻，让我再次振作。

此外，学习中国舞最困难的是避免僵硬，跳出优美的姿态。有一次，导师要求我们闭眼，随着音乐想像自己是天上的小鸟。起初我尴尬不已，但当旋律进入高潮，我尝试放下控制，感受身体的流动。那一刻，我惊讶发现自己能随心摆动，舞步与心跳共鸣。我体会到「放松」的力量，这段经验让我面对压力时，懂得释放自己，尽情舞动。

我很感谢导师的悉心教导，她不仅教导我舞步，更帮助我克服心理障碍，让我享受到跳舞的真正乐趣。

4) 艺术大使：孙子晴 保良局志豪小学（小四）

孙子晴同学全情投入拉丁舞演出。

自幼稚园开始，妈妈鼓励我学习拉丁舞，一路走来，我经历了不同的训练和比赛。



记得有一次，我们的拉丁舞团队有幸获电视台邀请，参与电视节目的演出。消息一出，所有团员都十分兴奋不已，大家投入大量时间练习和准备。然而，到了演出的前一刻，我的左脚踝突然扭伤，疼痛难耐。但我告诉自己：不能哭，不能停，不能辜负大家为这次演出而付出的努力。



演出开始，每一个舞步都伴随刺骨的疼痛，但我仍努力保持笑容，比任何时候都要灿烂。当最后定点姿势完成，我紧紧捉着舞伴的手臂，优雅鞠躬，雷鸣般的掌声随即涌来。



下台后，压抑的情绪瞬间爆发，我痛得大哭，身边的舞伴与老师纷纷安慰并赞赏我。那一刻，我明白方才的几分钟，不仅是一场表演，更是一场磨练，是对舞台、对伙伴、对自己的付出无愧于心。



最终，我没有辜负观众与自己的期望，这份成就比任何奖杯都更深刻，我亦将此演出经验烙印在心底。跳舞不仅带给我快乐，也让我收获自信，学习与舞伴默契配合，更教了我忍耐和坚持的重要。

