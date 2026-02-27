西方社媒掀起「成为中国人」热潮 八段锦、中式养生突火爆｜卓言絮语

时值春节，笔者祝福各位读者无论是自身还是事业，都如骏马般活力充沛，奔腾向前。

「中国年」作为一种文化和符号，在全球各地的热潮年胜年。我国驻外使领馆今年举办的春节庆祝活动，遍布亚洲、欧洲、非洲和美洲等数十个国家，不少以「欢乐春节」、「共庆中国年」为名，有些规模甚至十分大，参加者成千上万，而且有多国政要参加，当中不乏总统、总理级和部长级官员。

活动聚焦文化体验，参加者亲手剪纸、拓印年画、写挥春，而且传统与现代碰撞，既有舞龙舞狮、民乐演奏和京剧等演出，也有拆泡泡玛特马年盲盒、Hip Hop舞和机械人舞蹈。美食成为共通语言，饺子、烤包子、北京烤鸭、肉夹馍、新疆拉条子等，吸引了大批当地民众驻足品鉴。

今年央视「春晚」武Bot表演引爆全球热议，传播效果更创新高。传播语言增至85种，全球联动同步直播或报道的媒体增加38%至4000间，覆盖国家和地区数目增加29%至108个，CGTN「春晚」全球阅览量增加33%至23亿次；实现中东地区全覆盖，登陆欧洲主流媒体，并且联合了全球七大新闻广播联盟，包括亚太广联、非广联、拉美新闻联盟等，同步传送节目讯号。

尽管美西方政客不断推动反华情绪，但中国热潮却在民间特别是年轻人群中悄悄涌现。春节前一两个月，社媒逐渐风靡「成为中国人」（turning Chinese）。早起喝暖水、家居穿棉拖鞋、熬苹果雪耳汤等习惯，逐渐为不同国家年轻人仿效。「Ni hao, we are all Chinese now」的自我介绍，随着Chinamaxxing在西方走红，打八段锦和中国饮食方式等养生智慧和玄学道理突然火爆起来。

美媒称为「浪漫化中国文化」的兴起，网民称始自美国对TikTok的封杀，当时大批「网络难民」涌入「小红书」，使西方网民迅速了解中国生活。网民说：「身为美国人，如今不再拥有和以前一样的文化吸引力。」美国梦日趋黯淡，社媒用户自然就转向其他国家。

文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

本文标题原为〈骏马奔腾如潮涌〉。

