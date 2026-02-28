Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港式粤语｜「风球」系港澳独有用语？「风球」并非解作球状台风 本义原来系...｜语文探骊

更新时间：12:00 2026-02-28 HKT
发布时间：12:00 2026-02-28 HKT

2025年9月，台风「桦加沙」来势汹汹，香港天文台因此发布了「十号飓风信号」。在民间，人们却更常以「挂十号风球」来指称这一情况，而这种说法在内地与台湾地区并不多见。

「风球」源于19世纪热带气旋信号

去年9月，台风「桦加沙」来势汹汹。网上图片
「风球」是港澳地区对热带气旋警告信号的俗称。1997年出版的《香港话普通话对照词典》将「风球」解释为「香港天文台悬挂表示风力大小的标志」。自1884年起，香港便开始采用一套以圆柱形、球形和圆锥形为信号的系统，向港内船只发布有关热带气旋的消息。市民只需观察信号站所悬挂的实体形状，便可判断风力与风向。随着通讯科技的发展，实体信号站陆续停用，并于2002年全面停止使用。

尽管传统的实物风球已不再使用，但「风球」一词的语义与文化内涵却在香港得以保存和沿用。在长期使用过程中，「风球」出现了词义扩大与替代的现象：它由原本表示热带气旋强度的实体信号，逐渐扩展为泛指「所有台风信号」，甚至进一步成为「台风」的代称。在1999年出版的《港式广州话词典》中，「风球」便有两个释义：一是指「台风信号」，如「挂风球」；二是泛指「台风」，如「十号风球袭港」。

香港热带气旋警告信号 (天文台网站截图)
「风球」一词的词义扩大与替代现象蕴含着深刻的语文原理。具体的实物信号逐渐用来代指更广泛、更抽象的预警系统。这体现借助具体形象指代与其相关抽象概念的认知过程，符合语言认知的一般规律，也使表达更生动简练。例如「挂十号风球」比「发布十号飓风信号」更形象上口。

文字作为文化的代表，是代际传承的。在非官方表达中，这种代表旧有事物文化的表述仍然具有生命力。不了解「圆柱形、球形、圆锥形」信号的年轻人虽然可能会误将「风球」理解为球状台风，但通过老一辈的话语、公众媒体的表达，很快就能掌握「风球」的具体含义。正是这种跨越代际的共通经验，使「风球」一词成为香港社会一种深层的文化联结，亦属于香港人的集体记忆和文化认同。

文：香港中文大学工商管理学院一年级学生 袁锦坤 

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

本文标题原为〈谈「风球」的词义变化〉。

