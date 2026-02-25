Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国文化｜春节与现代交融 近年有甚么新特色？｜学友智库

知识转移
更新时间：18:00 2026-02-25 HKT
发布时间：18:00 2026-02-25 HKT

春节习俗包涵了丰富的中华文化，历经千年的传承已融入我们的日常生活，甚至转化成其他形式。佳节刚过去，时甫开学，正是绝佳的机会去引导学生思索，我们的传统如何与现代交融？以下例子可作引玉之砖。

春节文化的形式与时并进。「千门万户曈曈日，总把新桃换旧符」，每逢新年，家家户户都会在大门外张贴寓意吉祥的春联。传统春联以红纸黑字或金字书写，横批与联语多取「福运满门」、「平安长寿」之意，用字严肃典雅。

时至今日，商家推陈出新，创造许多活泼轻松、造型多变的设计。例如配以流行漫画吉伊卡哇（Chiikawa）、猫福珊迪（Mofusand）等角色；用语亦贴合潮流，如「升职加薪」、「睡到自然醒」、「多吃不胖」等，在吸引大众的同时，亦保留了春联习尚。

有些春节习俗还融入我们的生活中。「恭喜发财，利是逗来」是香港人在拜年时的口头禅。压岁钱原为压「祟」钱，古时大人以铜钱放入红包赠予小孩，来驱赶名为「祟」的怪兽。后来，这项传统演变成长辈给晚辈的祝福方式，如在生日时送红包，而不再局限于春节。还有遇上喜事，人们也会用此给予祝福。苏东坡笔下的「利市平分沾四座」就记载了时任湖州知州李常生子派喜钱之事。

网上图片
网上图片

最后，传统文化与现代生活方式也有相通的一面。「年廿八，洗邋遢」指的是大扫除的春节习俗，有除旧迎新的寄意。近年社会兴起「断舍离」的生活心态，核心是通过舍弃外在不需要的物品来净化内心，这在除旧方面与大扫除相似。在这基础上，我们甚至可以结合简约、朴素等环保教育和价值教育的议题。

其实何止春节，我们日常很多习惯都有浓厚的文化意蕴，有的习俗更已无声无息地融入现代社会。藉节日的机会作反思，不但能深化我们的文化认同，更能为我们的生活增添雅趣。

电邮：[email protected]

文：林晖峻

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为中国语文科教师。

本文标题原为〈春节文化的现代转化〉。

延伸阅读：

以绘本建立校园「安全情绪实验室」 5大原则令绘本教学更有系统｜学友智库

教学心得｜一件小事足以改变世界 从绘本《花婆婆》了解教育新视角｜学友智库

DSE中文科｜文言文好难学？中四生演绎互动剧场 趣学《廉颇蔺相如列传》｜学友智库

最Hit
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
5小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
9小时前
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
6小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
6小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
5小时前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
4小时前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
6小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
11小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT