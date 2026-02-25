中国文化｜春节与现代交融 近年有甚么新特色？｜学友智库

春节习俗包涵了丰富的中华文化，历经千年的传承已融入我们的日常生活，甚至转化成其他形式。佳节刚过去，时甫开学，正是绝佳的机会去引导学生思索，我们的传统如何与现代交融？以下例子可作引玉之砖。

春节文化的形式与时并进。「千门万户曈曈日，总把新桃换旧符」，每逢新年，家家户户都会在大门外张贴寓意吉祥的春联。传统春联以红纸黑字或金字书写，横批与联语多取「福运满门」、「平安长寿」之意，用字严肃典雅。

时至今日，商家推陈出新，创造许多活泼轻松、造型多变的设计。例如配以流行漫画吉伊卡哇（Chiikawa）、猫福珊迪（Mofusand）等角色；用语亦贴合潮流，如「升职加薪」、「睡到自然醒」、「多吃不胖」等，在吸引大众的同时，亦保留了春联习尚。

有些春节习俗还融入我们的生活中。「恭喜发财，利是逗来」是香港人在拜年时的口头禅。压岁钱原为压「祟」钱，古时大人以铜钱放入红包赠予小孩，来驱赶名为「祟」的怪兽。后来，这项传统演变成长辈给晚辈的祝福方式，如在生日时送红包，而不再局限于春节。还有遇上喜事，人们也会用此给予祝福。苏东坡笔下的「利市平分沾四座」就记载了时任湖州知州李常生子派喜钱之事。

最后，传统文化与现代生活方式也有相通的一面。「年廿八，洗邋遢」指的是大扫除的春节习俗，有除旧迎新的寄意。近年社会兴起「断舍离」的生活心态，核心是通过舍弃外在不需要的物品来净化内心，这在除旧方面与大扫除相似。在这基础上，我们甚至可以结合简约、朴素等环保教育和价值教育的议题。

其实何止春节，我们日常很多习惯都有浓厚的文化意蕴，有的习俗更已无声无息地融入现代社会。藉节日的机会作反思，不但能深化我们的文化认同，更能为我们的生活增添雅趣。

