家庭关系｜「爱在心里口难开」易压抑情绪 社工教路改善沟通方式｜家长教室

笔者出席亲友婚礼时，总会听到一对新人于分享爱的宣言时哽咽地对父母说：「虽然我哋屋企好少讲，但我知你哋好锡我，我亦都好爱你哋。」这些感人的画面不禁令人反思：为何我们对家人的爱，总要等到这些特定时刻才能坦然流露？为何平时总是「爱在心里口难开」？

在华人社会，关心往往披着「功能」的外衣。我们习惯说「食咗饭未」、「饮汤啦」，却鲜少问「你今日开心吗」。这种沟通模式让人习惯处理生活琐事，却对内在情绪感到陌生，甚至习惯将感受压抑，用理智去解决问题。

长远而言，这种互动模式的影响可通过博域家庭系统理论（Bowen Family Systems Theory）来解读。家庭成员对情绪的压抑，反映了「自我分化」程度不足。当家人间界线模糊，成员难以区分理智与情感，为了维护表面和谐或害怕被否定而习惯吞下真实感受。这种压抑容易令「三角关系」形成。例如妻子不满丈夫，却不直接沟通，转而向子女抱怨，子女被逼卷入父母的情绪风暴，承受压力。这种充满隐形焦虑的家庭气氛，让成员虽在一起，心灵却极度孤单。为了逃避高涨的情绪张力，子女或会采取「情绪截断」策略，搬离家庭，或在心中筑起高墙，拒绝深层交流。这看似独立，实则是为了逃避无法处理的情绪融合。

要打破固有互动模式，学习觉察自己的情绪是很重要。在家庭互动中，试着保持情绪上的中立，即是在关心家人的同时，不被他们的情绪漩涡卷入。在与家人互动时，尝试用「我讯息」，以「我觉得……」来表达感受，而非指责性的「你总是……」。另外，减低功能性对话的比例，尝试每天问一个关于感受的问题，而非只谈工作或学业。

改变情绪表达模式，可降低家庭系统的焦虑，建立真实的亲密感，令家不再只是吃饭睡觉的地方，而是能包容彼此脆弱与喜怒哀乐的空间。不妨从今日开始，试着多说一句心里话。

文：傅海宜姑娘

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为傅海宜姑娘。

本文标题原为〈为何总是「爱在心里口难开」？〉。

