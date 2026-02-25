亲子育儿｜父亲有甚么责任？家庭与国家之间如何平衡？｜雪中送炭

「修身齐家治国平天下」——这句古语，常被视为中国传统士大夫的座右铭。作为一名父亲，同时也是教育工作者，我常在思考：如何在家庭与国家之间找到平衡？如何既能尽父亲的责任，又能承担士大夫「以天下为己任」的使命？

孔子曾言：「父母之年，不可不知也。一则以喜，一则以惧。」父亲的存在不仅是陪伴，更是提醒。陪伴两个女儿成长过程中，我深知自己不止是接送与物质供养的角色，更要在精神上为她们「搭路」，让她们理解人情世故，学会在社会中立身行事。这份责任正是士大夫精神在家庭中的延伸。

近半年来，我的人生出现了许多未曾预料的改变。这些转折提醒我，人生并非全由自己掌控，而是上天赋予的试炼与考验。或许有一天，我也会像历史人物般被后人评价，作为一位父亲的得失成败。范仲淹的「先天下之忧而忧，后天下之乐而乐」常在我心中回响。父亲若能以天下为念，孩子自然能在耳濡目染中学会承担。

在教育岗位上，我常以历史故事启发学生。曾国藩说过：「第一要有志，第二要有识，第三要有恒。」这句话提醒我，父亲的责任不仅是养育，更是立德。当女儿看到父亲在教育改革中坚持不懈，便能理解「责任」并非口号，而是需要付诸行动。这样的身教，或许比任何说教都来得深刻。

网上图片

我心目中最理想的父亲典范，便是梁启超。他不仅是近代思想家，更是慈父。他曾言：「少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强。」这不仅是对国家的寄望，也是对子女的期许。他的身影提醒我，父亲的责任不止是陪伴，更是以人格与智慧塑造下一代的灵魂。

家庭是最小的国家，国家是最大的家庭。父亲若能在家庭中培养孩子的正义感与承担精神，便是为国家培育未来的公民；士大夫若能在国家中推动教育与文化的革新，便是为千家万户的父母提供更好的环境。

我深知自己做不了曾国藩，但也不愿与范仲淹、王安石、于谦的精神相距太远。作为父亲，我希望能在女儿心中种下责任与勇气的种子；作为教育者，我希望能在学生心中点燃正义与承担的火焰。在家庭与国家之间找到平衡，父亲的责任才能真正圆满。

文：梁超然

作者为宁波第二中学校长，热爱文史，以范仲淹王安石梁任公为师，心怀大同，践行人人为我我为人人。

原文标题为〈父亲与士大夫：家国之间的责任平衡〉。

