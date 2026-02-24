Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

如何将家国情怀融入校园？中小学校长分享多元化活动心得｜教学有心人

知识转移
更新时间：18:00 2026-02-24 HKT
发布时间：18:00 2026-02-24 HKT

国庆不仅是举国欢腾的时刻，更是学校推动国民教育的重要契机。节目邀请到福建中学（小西湾）校长梁健文博士，以及中华基督教会蒙黄花沃纪念小学校长郑家宝博士，分享他们如何在校园中营造国庆氛围，并将家国情怀自然融入学生的日常生活。

梁健文校长早前曾亲赴北京观赏阅兵仪式，他形容现场的震撼是一段「人生难忘的体验」，那股气势远超影像所能传达，他希望将这份深刻的直观感受传递给学生。福建中学（小西湾）在国庆期间举办如「国庆春晚」般的日间汇演，学生通过歌唱、舞蹈等多元节目抒发喜悦。梁校长希望营造出「为国家庆生」的欢乐气氛，让学生在展示才艺的同时，能自然培养出归属感。

郑家宝校长则着重「知情行」的结合与亲子参与。蒙黄花沃纪念小学不仅通过展板与课堂分享传递知识，更设计一系列实践活动，如武艺操、参与地区升旗礼，甚至组织学生舞龙。郑校长特别提到，让10名小学生合力舞动一条龙并非易事，而孩子们在学习协作与坚持的过程中，能深刻体会何谓「龙的传人」。学校亦举办亲子问答比赛，让家长一同学习，将国民教育的触觉延伸至家庭。

两校亦将文化传承融入日常教学。福建中学（小西湾）每周举行升旗礼，并推行「国旗下的讲话」，由不同学科老师轮流分享国家在科技、经济等领域的成就，激发学生的民族自豪感。蒙黄花沃纪念小学则通过主题学习日、非遗工作坊（如蓝染、剪纸）等有趣形式，让学生特别是非华语学生，在参与活动中慢慢爱上中华文化。

（图片来源：新华社）
（图片来源：新华社）

谈及两地学生的交流，梁校长表示，国庆期间部分师生会前往深圳的姊妹学校，两地学生会一同庆祝并拍摄影片记录，成为珍贵的文化与情感交流。郑校长亦指出，许多学生因与内地笔友交流或旅行购物经验，而主动学习普通话，这种源于真实生活需求的学习动力更为持久。

总括而言，两位校长的教育智慧在于「润物细无声」。他们不约而同地避免生硬地说教，而是通过创造独特的体验、愉快的氛围和真实的连接，让国庆的意义与国家的形象，在学生心中从抽象的符号，化作可感、可为、可亲的情感与责任。这正是国民教育最动人的篇章：在欢庆与实践中，培育下一代对家国的情感与担当。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

原文标题为〈春风化雨育家国情〉。

