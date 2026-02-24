中学服务学习 学生体验照顾幼童 探访长者送暖｜津中乐道

AI时代，教育为何？以校训「施比受更为有福」化为日常教养与实践，让莘莘学子在关爱中成长、在淬炼中成才。作为以英语为教学语言、拥有近60年办学历史的学校，我们深信真正的教育，不止成就卓越的学业成绩，更要培育温柔而坚定、善良且有担当的青年。

近年来，在全校师生共同努力下，系统地推展全校服务学习，让善意成为习惯，让行动涵养气质。同学走进幼稚园陪伴幼童，在引导与陪伴中学会责任与耐心；走进安老院与长者倾心交流，在聆听与关怀中懂得尊重与感恩；家校携手开展亲子家访，走进社区探访区内长者，为社区街坊送上温暖与关怀。孩子们在付出中成长、在体验中成熟。

网上图片

我校亦引导学生以多元方式回馈社会：与惜食堂联手合作，为社区人士派饭，展现青年的社会责任；与香港艺术中心主办的项目「转角：」携手合作，参与「真．临时游乐场」计划，学生与艺术家团队搜集街坊生活旧物并将其改造为社区游乐场的玩具，以艺术共创连结社群，探索公共空间的多元可能，用创意与行动为社区注入新活力。这些经历不仅丰富生命，更让孩子拥有眼界、胸怀与自信，成为有亮度、有温度、有态度的少年。

AI时代带来无数可能，却无法取代人的温情、同理心与品格力量。我深信，学校必须以德为本、以学为基、以行为练，引导学生善用科技、善思是非、善处人际，在快速变迁的世界里守住初心、立住品格。我期望每位铭基人，既有扎实学养，亦有温柔心肠；既有独立思考，亦有团队精神；既有个人追求，亦有社会情怀。

「施比受春风化雨，行以善桃李成蹊。」我校亦将迎来办学路上的重要时刻，愿全校师生以此自勉，以服务成就自我，以奉献照亮他人。一间用心育人、坚守价值、温暖有光的学校，必能让孩子在潜移默化中变得更优秀、更自信、更有力量；让他们走得更远、更稳、更光亮。

文：张佩姗

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为中华基督教会铭基书院校长及香港考试及评核局委员会委员。

原文标题为〈施比受春风化雨，行以善桃李成蹊〉。

延伸阅读：

AI教学冲击 影响备课与学习 教师角色会否改变？｜津中乐道

植根校训「修己善群」 推动正向教育 关怀社区｜津中乐道

校长也要与时并进 贴地领导学校「知己知彼」成进步关键｜津中乐道