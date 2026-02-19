Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亲子好去处｜「无敌」东岸板道 设施够包容性强 孩子「放电」必去｜父中作乐

今天有两个工作会议，第一个在西湾河，另一个在金钟，中间有3小时空档。两个地点相距只是半小时车程，返柴湾公司小歇又太仓卒……忽然记起「东岸板道」，就有了决定——沿海旁经新建成的板道行到金钟。

我家住东九龙，但工作则大部分日子待在港岛东。以前对港岛印象不佳，因平地太少，8成人口挤在北面维港沿岸窄长的填海土地上生活，除了中间有个维多利亚公园作呼吸的市肺，几乎没有地方可以放松身心。

香港的海景被称为「无敌」，临海的地段必然是「天价」。不知哪年哪人的大胆想法，竟然建议「还岸于民」，将维港沿岸打通成为休憩地带。那时听起来觉得是天方夜谭，原来是事在人为！到今年，由港岛西坚尼地城到港岛东筲箕湾的海旁休闲设施，已经可以用脚「全走」，而东区这边便是「东岸板道」。

图片来源：政府新闻网
图片来源：政府新闻网

踏上「东岸板道」，虽是平日，依然人头涌涌。跑步的、观光的、钓鱼的、打卡的、无聊的（如我）……老、中、青、幼四结合，仿佛所有毋须上班的「闲人」都聚集在这里，但又不觉拥挤，因板道大部分建在6线行车的东区走廊之下，阔度和长度可想而知。

这里的设备和包容性更是无话可说。除了可以踩单车、遛狗，沿途还有大量花草树木、壁画、各款座椅、健身器材、艺术雕塑、儿童玩乐设施等等，连无线充电器和杯架都有！当然，最吸睛是全程不缺的「无敌」维港景，令人大开眼界。

要数缺点的话，就是那段要穿鞋套进入的所谓「玻璃桥」，长度不够、高度不高、惊险不足，可说是毫无意义，不过最挤逼也是这一段。下次带孩子「放电」，不妨考虑这里，包保满意。

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

本文标题原为〈「无敌」东岸板道〉。

