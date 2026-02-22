香港史｜清进士遇上港督 何以一拍即合？对中文教育有甚么贡献？｜开卷乐

《香江情怀——香港清遗民诗文集选编》作者崔文翰，现任香港伍伦贡学院人文学院署理院长，于香港大学获得哲学博士学位，而他研究清遗民主题，原来与母校有一段匪浅的渊源。

1927年，香港大学中文学院在财政拮据中成立。关键推手为清遗民教育家赖际熙，他随校长赴马来亚向华侨筹得4万多港元，奠定办学基石。赖氏出身进士，辛亥后迁港，于港大担任历史教授并主持院务。他推动学生创办中文学会与刊物，虽主张集思广益，但教学方针明显偏重传统经学。这种保守倾向引来胡适等新文化运动倡导者的猛烈抨击。1933年中文学院改组为「中文系」，步入晚年的赖际熙亦随之退休。

若说到投身教育与政治，便不得不提另一位遗民学者温肃。温肃在清亡后仍追随溥仪多年，乃坚定忠诚的复辟派，直至清室财库见底，连支俸都成问题，温肃方经友人赖际熙搭建桥梁，离开天津到港大中文学院任职，生计暂且有了着落。

清王朝终结以后，权力斗争与变革风起云涌，内地本土掀起一股文化改革思潮，知识分子引进西方思想，与专制、封建礼教等旧文化角力。上世纪20年代，港英政府为了稳定华人社会的秩序，推行偏向保守的复古教育，坊间盛行读经授业的传统学府。

赖温二人与时任港督金文泰因此结缘。金文泰支持中文教育，每周向赖氏请益经书。赖温将国粹存续寄托于教育，金文泰卸任时更获温肃撰文歌颂。双方不论出身，因理念相符而惺惺相惜，成就了一段文化传承佳话。

清遗民在香港留下了不可磨灭的印记。何藻翔曾与流亡的康有为于亚毕诺道会晤赋诗；书法家岑光樾的墨宝，则遍布东华义庄、香港仔华人永远坟场及博爱医院牌坊。尽管清遗民的作品甚少被文学史重视，他们却身兼艺术家、教育支柱与文化传承者等多重角色。在香港的灯火阑珊处，无论痕迹深浅，他们对文化的贡献与真实生活面貌，均不应在历史中缺席。

本文标题原为〈清进士遇上港督 何以一拍即合？〉。

