陶泥包容性强 特教生学陶艺 有3大益处｜视艺师语

本月初，我们再到屯门龙窑探访窑主梁柏泉。靠近龙窑的显发邨于前年入伙，房屋署邀请本港陶艺家，创作相关陶艺作品，并在邨内设置陶艺区展示，实为创举。展示区内，作品包括以3D打印，再以柴烧的创作；展现龙窑结构的浮雕；还有「拓印龙窑」的集体创作，这均表达大家对香港陶艺发展之钟爱。

我退休5年，离开前线教学超过10年，想凭近年访校的观察，谈谈如何在特殊学校推动陶艺教学。在同一课程框架的理念下，主流与特殊学校的教学理念及目标理应一致。

首先要确立的是陶艺教学，还是「通过陶艺的教育」。我主持陶艺工作坊时，常以「泥是甚么」为起题，让学生探究陶泥的特质。陶艺创作讲求纪律，从练土、搓泥、成形、素烧、上釉、釉烧等，涉及不同程序、技巧和知识，教师需掌握当中细节。对特殊学校的学生来说，更具挑战。特教生的个别学习差异很大，他们的肌能和感知活动有别于主流学生，有的甚至害怕接触湿漉漉的泥土，至于用甚么盘筑法、软硬泥板的接合更是难上加难。

网上图片

视艺科向来包容大、弹性强。陶泥从湿到干，形态各异，软硬有别，创作手法千变万化，如文首所说，陶艺家不止「手作仔」，他们已通过3D打印，创作精美的陶艺作品。是故，当下要问的是「通过陶艺教学，要达至怎样的教育目标呢？」除美感的学习外，AI还给我们几个思考的方向：一、陶艺活动强调触摸、揉捏、压印等动作，提升学生的触觉敏感度与手部肌肉发展；二、教学重点从「作品完成度」转向「参与过程」与「情绪表达」；三、陶艺课程可与生活技能、语文、社交训练等各科结合，例如制作餐具、花盆、饰品等实用物品，进而作展销活动。

我相信如安排学生参与陶艺展览或市集，提升其社交能力与自信心，更臻圆满。

马年将至，寄望大家一起探索，赋予「甚么是泥」，祝马到功成。

电邮：[email protected]

文：朱启文

作者为香港美术教育协会前执委、荣休校长。

本文标题原文〈 泥是甚么？〉。

延伸阅读：

视觉艺术｜何谓「生命美学」？对学生个人发展有甚么益处？｜视艺师语

朱启文、何建华 - 搓得圆，揿得扁｜视艺师语

潘恩耀 - 视觉艺术教师的持续进修｜视艺师语