6岁儿：为何在陌生人面前裸体泡温泉？家长应如何解释？｜护苗信箱

张教授：

我的儿子6岁，早前一家人去日本旅行时，我们入住一间温泉旅馆，由于日本泡温泉是要裸体的，儿子见到这个情况便问我为何会在陌生人面前裸体？而平日我又叫他不要随便在陌生人面前裸体，他觉得很矛盾，我应该如何解释会比较好？

许太上

张教授答：

在日本，温泉文化深植于人们的生活中，泡温泉不仅是一种放松身心的方式，更是一种文化的体验。如果儿子对裸露感到尴尬或疑惑时，可以这样解释：

1.你可以先表示理解儿子的矛盾感受，再慢慢用例子解释于特定情况下裸露是容许的，例如泳池的更衣室和温泉。

2.告诉他在日本文化中，泡温泉时裸体是一种习俗，这样可以让身体、心灵与自然环境融为一体。这不仅能让皮肤直接接触泉水中的矿物质，还是一种释放压力的方式，同时避免衣物中的污垢和染料污染泉水。

3.温泉通常位于封闭的环境中，有专门的管理和监控，并非每个人都能随意进入，这样的设计让人相对地感到安全。

网上图片

4.如果儿子感到尴尬，可以教导他自然地用手遮掩私人部位。进入温泉后，因为泉水一般带有矿物颜色，别人不易看到浸于水中的身体部位。另外可用小毛巾折叠放在头顶或浴池边缘，起身时作为遮蔽身体的工具。

5.告诉他，浸温泉时裸体并不意味着刻意让别人看到私人部位。教导他，在这种情况下也要保护自己，例如用手遮掩私人部位。如果他感到不舒服，或被别人触碰，应该大声说「不要」，然后立即离开现场，并告诉可信任的成年人。

这样的解释不仅能帮助他理解温泉文化，也能培养他对自身安全的意识。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

文：张锦芳教授

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

本文标题原为〈如何解释日本裸体泡温泉文化〉。

延伸阅读：

学生互相取笑青春期特征 老师应该怎么办？｜护苗信箱

张锦芳教授 - 如何应对女儿穿性感Cosplay服装｜护苗信箱

张锦芳教授 - 为甚么男性胸部不是私人部位？｜护苗信箱

