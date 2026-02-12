以绘本建立校园「安全情绪实验室」 5大原则令绘本教学更有系统｜学友智库

对于正处于幼小衔接或成长阶段的学生，焦虑、压力等抽象概念往往「难以言喻」。绘本不止属于语文课，它更是一座「安全的情绪实验室」——让学生在故事情境中学会理解与表达自己。

绘本能让老师「外化问题」（Externalization），把焦点从「人是问题」转为「问题才是问题」。当课堂中讨论「火山精灵为甚么喷火」而非「你为甚么发脾气」时，学生能以安全距离观察情绪，学会辨认、理解与表达。这种寓言式引导，不仅化解对话的压力，也潜移默化地培养情绪调节与自我觉察力。

每一本绘本的高潮与转折，都是潜藏学习契机的黄金时刻。当主角陷入低谷、练习面对、重新站起时，老师可引导学生观察与思考，主角用了哪些方法？我也能这样试试吗？这些正向的「应对机制」如同「无形的广告」，自然渗入学生的思维。

为使绘本教学更具系统性，可借鉴耶鲁大学提出的RULER五大步骤：一、Recognize（辨识）：观察情绪引发的身体反应，如心跳加速或冒汗；二、Understand（理解）：追溯触发情绪的原因；三、Label（命名）：精确区分「一点担心」与「非常担心」；四、Express（表达）：练习句式「我觉得……因为……」；五、Regulate（调控）：通过呼吸或「停一停、想一想」练习自我调节。

网上图片

这样的提问结构，能让老师在阅读过程中有清晰方向，同时帮助学生内化情绪识读能力。

情绪教育的终点，不应只在阅读，而在「创造」。笔者常鼓励学生把自身经历转化为绘本剧本，甚至运用AI图像生成工具制作成品。这样的过程让学生将个人经验与情感整合，从被理解到被欣赏，也培养出更深层的成就感。

当绘本成为情绪探索的媒介、课室成为安全的探索室，我们就能帮助学生在故事与现实之间搭起一座理解的桥梁，让精神健康不再是额外的主题，而是日常教学的一部分。

电邮：[email protected]

文：彭乐谦

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为资深学校辅导员及注册教师。

本文标题原为〈以绘本建立校园「安全情绪实验室」〉。

延伸阅读：

教学心得｜一件小事足以改变世界 从绘本《花婆婆》了解教育新视角｜学友智库

DSE中文科｜文言文好难学？中四生演绎互动剧场 趣学《廉颇蔺相如列传》｜学友智库

吴家豪 - 都江堰——顺应自然的仁爱与STEAM智慧｜学友智库

