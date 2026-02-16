Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国新文化之父：胡适 推动白话文 对文学带来甚么影响？｜星岛教室

知识转移
更新时间：12:00 2026-02-16 HKT
发布时间：12:00 2026-02-16 HKT

从传统的文言文到今日通行的白话文，现代中文与思想启蒙发展迅速，影响深远。过去百年来，我国在文学、科学、哲学与民主思想等方面的发展，深受被誉为「中国新文化之父」的胡适的影响与推动，他的思想与贡献，为现代华语文化奠定了重要基础。

学贯中西 文化巨人

胡适（第二排左一）持康奈尔大学校旗，与老师、同学合影。

胡适（1891－1962），原名洪骍，字适之。他出生于上海，祖籍安徽省乡间一个传统家庭，自幼接受私塾教育，14岁进入上海的新式学堂；19岁时，考取庚子赔款留美奖学金，赴美先修农学，后转哲学，先后就读于康奈尔大学与哥伦比亚大学，并师从著名实用主义哲学家约翰．杜威（John Dewey）。

1910至1917年留美7年，为日后推动中国文化现代化奠基。他积极参与校内外活动，英语流利、风趣幽默，成为北美大学广受欢迎的演说家，常受邀演讲宣传中国革命与文化，广结政学界友人，当时已是美国最著名的华人知识分子。

文学革命 启迪人心

胡适是中国近代史上一位极具影响力的人物，他的主张主要集中在文化、思想和教育领域，对现代中国影响深远。

1917年，胡适回国，年仅26岁的他受聘为北京大学教授，积极投身「新文化运动」，用自己所学建设国家。他在《新青年》发表〈文学改良刍议〉，提出白话文「八事」，主张「我手写我口」，开启中国文学革命，推动白话文取代文言文，让文学更通俗易懂、亲近大众。胡适认为，文学应服务于现代社会，而白话文正是传达新思想与知识的最佳工具。它打破了知识仅属于少数精英的局限，推动了教育普及与思想交流。这场文字革命，赋予数以百万计的普通百姓有机会接触书面语，继而进入知识的世界。

1919年，他出版《中国哲学史大纲》，以现代学术方法梳理中国传统思想，并提出「大胆的假设，小心的求证」，开创了中国哲学研究新风。「新文化运动」高举「德先生」（民主）与「赛先生」（科学）的旗帜，冲击传统价值，深刻影响「五四」一代青年，彻底改变中国的思想与语言格局。

政治外交 报效祖国

胡适任驻美大使期间，与恩师杜威教授留影。

胡适虽以学者身份闻名，但在国家危难之际，亦多次挺身而出，投身政治与外交事务。1937年「卢沟桥事变」后，他坚定支持抗战，翌年受蒋介石委任为中华民国驻美大使，任内奔走美国各地，发表数百场演讲，宣传中国抗日决心，争取美国舆论与援助，为战时中国争取了宝贵的国际支持。战后，他于1946至1948年出任北京大学校长，致力于教育与思想自由。晚年移居台湾，担任中央研究院院长，持续推动学术发展与民主理念。

胡适的一生是中国现代化历程中的重要篇章。他的思想与实践，至今仍然深深影响着华人世界的学术与文化发展。胡适的政治与外交行动，体现了「以学术救国」的信念，在动荡时代中以理性与言论为武器，为国家争取生存与尊严，这条道路虽充满争议和坎坷，却留下深远的历史影响。正如胡适所言：「我的事业在中国，我的归宿在中国。」这句话，或许道尽了他所有选择的初衷。

冷知识 box：洋博士与小脚夫人

胡适与夫人江冬秀

胡适是留美归国的新派学者、自由恋爱的鼓吹者；江冬秀则是安徽旌德名门闺秀，粗通文墨、幼年缠足。1904年，两家依父母之命订婚，定亲之时，胡适才不过12岁。此后13年分隔两地，靠书信联系。1917年，胡适返乡完婚，这场「洋博士与小脚夫人」的旧式婚姻，因文化落差备受关注。二人在相互迁就中相守一生，成为民国婚姻史上反差却温暖的独特佳话。

历史充电站：「庚子赔款」留美奖学金

1900年「义和团运动」引发「八国联军」侵华，1901年清政府签订《辛丑条约》，赔款4.5亿両白银（庚子赔款）。美国分得约2400万美元，后认超出损失。经驻美公使梁诚努力，1908年美国退还多余约1100万美元，专用于中国教育，包括资助留美学生。胡适1910年考取第二届庚款留美奖学金（排名第55名），这成为其人生重大转折。

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

本文标题原为〈以思想启蒙、文字革新的胡适〉。

文：中华基督教会基湾小学（爱蝶湾）德育、公民及国民组组员邓菊芳

