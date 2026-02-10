中史科｜多角度分析 历史教育不在于灌输 在于启发思考｜教学有心人

现已升读大学的钟乐轩、冼乐文及黄宇鑫，皆毕业于基督教香港信义会元朗信义中学，且对历史极具兴趣。他们分享对历史、抗战，乃至民族认同的思考，展现了年轻一代对历史的热忱与理性的探求。

3位同学皆自述并非将历史视为纯粹应试的学科。钟乐轩认为历史并非死记硬背，而是一段段值得探究的故事与经验。他亦由曾从军的外公分享中，获得了书本以外的个人化历史认知。这种由兴趣引发的主动探索，让历史知识变得立体而深刻。冼乐文则从小喜爱阅读历史书籍、观看纪录片，在中学阶段更同时选修中国历史与世界历史，并乐在其中。他们不约而同地指出，真正的历史学习往往超越教科书的框架。黄宇鑫提到，会因家中长辈的讲述或社交媒体的资讯而产生好奇，主动查阅抗战等历史事件的资料。

图为侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。(图片来源：新华社)

谈及抗战历史的悲怆性，黄宇鑫认为，除了情感的悲愤，更应多角度分析，吸取教训避免重蹈覆辙，并将重点放在未来如何做得更好。冼乐文同样强调，需从多方面检视历史，方能不再犯错。至于如何将历史中的民族团结精神传承至今，钟乐轩认为，应从学校教育着手，通过如国旗下讲话、专题分享，乃至实地参访等多元化活动，让同学多接触与感受，逐渐形成自发的民族认同。冼乐文指出，自豪感与爱国情怀应发自内心，通过了解民族辉煌的奋斗历史，自然能产生凝聚力。黄宇鑫则从更广泛的社会层面思考，认为在民生、教育等领域共同建设更好的社会，能自然促进团结。

同学们推荐了如《大秦赋》等历史剧集，作为提高历史兴趣的途径，但也指出需谨慎辨明戏剧与史实的区别。他们的分享，印证了历史教育的价值不在于灌输，而在于启发思考、培养视野。从个人兴趣出发，深入探索历史的经纬，进而思考个人与民族、过去与未来的连结，这或许正是年轻一代在历史长河中，寻找自身定位的最佳注脚。历史不仅是过去的故事，更是照亮未来的明灯，关键在于我们以何种态度与方法，将这盏灯传承下去。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈国教专题研习（2）〉。

