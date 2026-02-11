中史科｜历史并非只得「旧答案」 教师「这样做」 才能令学生感受人文学科魅力｜雪中送炭

小时候，爸爸每逢周末都会带我去图书馆。我最爱翻名人传记和历史故事，觉得里面的人物都活灵活现。但到初中中史课，心情却常常跌到谷底。老师大多「照本宣科」，甚至把课本里一些片面意见当成铁律，令课堂变得沉闷。

记得有一次讲到淝水之战，老师连苻坚的读音都弄不清楚。这种细节虽小，却反映出语文工夫不足。陈援庵曾说：「史学之要，首重考证，次重考证，三重考证。」文章不止是漂亮的辞藻，而是结构严谨、用字达意。孔子也提醒过我们：「言之不文，行之不远。」如果老师自己都表达不清，学生又怎能真正理解历史呢？

图为北京的紫禁城。(图片来源：新华社)

更令人遗憾的是，很多老师仍停留在几十年前的史学偏见。譬如有人说宋代宦官地位低及对政治无影响，或把百日维新简化成康有为一人进言光绪。其实，近年的研究指出，北宋中叶的宦官李宪，甚至能以军功立名；明宪宗与万贵妃的关系，也不是简单的「宠妃误国」，而是有其政治地位；至于晚清大臣张荫垣，更是百日维新的推手之一。这些例子都提醒我们，历史并非只有「旧答案」，而是随着研究不断更新。

胡适说过：「有一分证据说一分话，没有证据就不要说话。」孟子也提醒：「尽信书，则不如无书。」这些话放在今天的中史课堂，依然切中要害。老师若不肯吸收新成果，学生就只能停留在过时的理解里。

曾国藩治学讲求「主敬」与「有恒」：「读书贵在有恒，恒则成，苟且则败。」这种精神正是中史老师最需要的。只要保持敬畏之心，不断追求新知，教学自然会进步。王国维也说过：「古今之成大事业、大学问者，必经三种境界。」若中史教育能引导学生走进这些境界，便能培养独立思考的能力。

教育的使命，不止是传授知识，更是启发心智。老师若能喜爱阅读，与时并进，把最新的史学成果和趣味分享给学生，课堂就会充满活力。学生不再只是背诵，而是能在探索中理解历史的复杂性，感受人文学科的魅力。

敬请各位中史老师：热爱你所教的学科，热爱它的最新发展，热爱把最精彩的部分带给学生。这样，香港的教育才能保持前进，历史课堂也能成为启发思考的地方，而不是旧知识的牢笼。

文：梁超然

作者为宁波第二中学校长，热爱文史，以范仲淹王安石梁任公为师，心怀大同，践行人人为我我为人人。

本文标题原为〈师者当与时偕行，毋守故步〉。

