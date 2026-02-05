创科教育｜犯错不也要紧！内地科学馆馆长目标做1000个科学实验 贯彻求真精神｜卓言絮语

一支筷子能把一堆米粒提起来吗？一个透明塑胶瓶能不用电而发出40至60瓦的光亮吗？「筷子提米」、「瓶子灯」是一位内地一线城市科学馆馆长推广的科普实验。他从市教委副主任转到市科学馆，要统筹管理科学馆、自然博物馆与天文馆，上任伊始就给自己订立要发布1000个这样用日常材料即可完成的科学实验的目标。

他当年在中学任教物理时，推动创建了「自主物理实验室」，在这里，学生可以研究「彩色的影子」，可以测量苹果的「穴道」，这种探索理念源自他儿时乡间生活的体悟。秋收后田间堆满了稻草，他和童伴钻在稻草堆中挖洞，用稻秆搭起支撑，然后躲在洞中聆听外间窸窣声响。「那是一个允许坍塌、但必须自己重建的空间。」

他在大学读物理系时，读了Karl R. Popper的《猜想与反驳：科学知识的增长》。Popper认为真理，或者真正确定的知识是不存在的，只有不断证实暂时正确的知识之伪，才能不断接近真理。「以前总以为科学代表正确，但这本书告诉我，科学的本质是可『证伪』。」这一震撼的理念令他顿悟，科学精神的精髓在鼓励质疑、挑战和基于自主思考的试错。

示意图

香港教育局持续推动中小学课程和教学革新，促进学生全人发展，提升学会学习能力，帮助他们应对科技高速发展带来的挑战，装备面对未来的能力和质素。简而言之，培养新一代应对未知与快速变化的能力，这意味着要改变校园和社会文化，不再片面追求零风险与标准化、不犯错。

老文化不但窒碍培育具备应对未知与快速变化能力的新人类，还是造成年轻人压力与焦虑的源头之一。有调查发现，DSE考生心理困扰部分来自执着心态，将成功与能力等同，不接受犯错，未能多元角度看待结果。教育体系若只教会学生精准地避开错误，却未教会面对错误和修正，他们将无法具备面对未来的能力和素质。要创科，要懂试错。

电邮：[email protected]

文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

本文标题原为〈「蜗牛壳」难管〉。

