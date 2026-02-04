教学心得｜一件小事足以改变世界 从绘本《花婆婆》了解教育新视角｜学友智库

当孩子与父母谈论未来理想与愿望时，我们应如何回应，才能避免空洞说教，又能给予真诚的陪伴与引导？绘本《花婆婆》提供了一个温柔而深刻的教育视角。

故事以一位小女孩的成长历程为主轴。她与爷爷住在海边，向爷爷分享自己的愿望：长大后，要像爷爷一样到远方旅行，年老时回到海边定居。爷爷欣慰之余，叮嘱她，还要「做一件让世界变得更美丽的事」。

女孩如期完成前两个愿望，游历世界、回到海边生活。此时的她，虽然体力不支、能力有限，却始终没有忘记对爷爷的承诺，不断思考如何实现第三个愿望。直到有一天，她随手在住所周围撒下鲁冰花种子；翌年春天，花朵竞相绽放，艳丽动人。

这个看似微小的行动，却为小镇带来了生机与色彩，也感动了周围的人。女孩确信，自己找到了那件「让世界变得更美丽的事」。此后，她持续将种子撒向更远的地方，让美丽不断扩散，让整个小镇都沐浴在花海之中。故事发展到最后，花婆婆如同当年的爷爷，也把这份信念传递给下一代，也提醒孩子：「要做一件让世界变得更美丽的事」。

《花婆婆》通过具体而真实的行动，让人理解改变世界不必轰轰烈烈，一件持续而真诚的小事，已足以产生深远影响。这样积极正面、具体而可操作的价值观，正是孩子人生教育中极为重要的一环。

网上图片

现实生活中，也有人受到《花婆婆》的启发：有社区团体默默投入资源美化环境；有教育工作者以「播撒阅读的种子」为使命，持续推动亲子阅读。他们用不同方式实践同一个信念——相信微小行动的力量。

作为教育工作者，我们永远无法替孩子做人生选择，但在陪伴他们的同时，用心播下一颗「美丽的种子」，它最终能在某个心灵中生根发芽，并在未来悄然绽放。

电邮：[email protected]

文：青妍老师

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为在职幼儿教师，对幼儿教育满怀热忱。

本文标题原为〈从《花婆婆》谈「播种」的教育意义〉。

延伸阅读：

DSE中文科｜文言文好难学？中四生演绎互动剧场 趣学《廉颇蔺相如列传》｜学友智库

吴家豪 - 都江堰——顺应自然的仁爱与STEAM智慧｜学友智库

王炜东 - 从教学设计说起：让学生成为老师所期望的｜学友智库



