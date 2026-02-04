亲子育儿｜「打机」成亲子沟通新桥梁 4大好处消除负面标签｜家长教室

「打机」常被视为子女学业的「天敌」，或是亲子关系的引爆点。然而，随着家庭教育观念的悄然转变，家长意识到与其严防阻止，不如主动出击，尝试打机，这不仅是融入子女生活的契机，更是加强亲子联系的有效途径。

首先，家长要对子女打机除去负面定见。当父母愿意放下身段与孩子共同操作手掣打机时，传递出的是平等与尊重的信号，打机不再是避开父母的秘密基地，而是一个同享乐趣的游乐场。

通过参与，家长会更易明白打机对子女的意义与魅力：有的训练策略思维，有的锻炼团队合作。当家长能用「游戏语言与心态」与孩子沟通，亲子就容易产生共鸣感。

其次，打机为家长提供了一个观察子女个性的独特契机。在虚拟游戏世界中，孩子对胜负欲、挫折忍耐力及解难能力，往往比现实生活更真实。当子女在游戏中遭遇挫败而沮丧时，家长若能以「玩伴」身份给予鼓励，而非以「长辈」身份说教，这种支持将会更有效。

另外，家长参与打机是建立子女「数码素养」的良机。与其强行收机引发冲突，不如家长在游戏中自然地引导孩子学习时间管理与网络安全，如订立契约及教导如何应对网络危机。当孩子感受到父母是理解打机规则的，他们更愿意遵守双方制订的打机规则。

家长融入子女的游戏世界并不代表家长也沉迷，重点在于「参与感」。哪怕只是观战、询问规则，或共同欢笑，都能拉近距离。亲子话题不再局限于成绩，而是充满共同回忆。

打机不应是亲子隔阂与冲突的来源，而应是了解子女内心世界的窗口。在数码化生活的今天，家长主动拥抱子女的兴趣，不仅能消除代沟，更能建立亲子关系。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：梁康民

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为注册社工梁康民先生。

本文标题原为〈「打机」是亲子沟通的新桥梁〉。

