DSE中文科｜文言文好难学？中四生演绎互动剧场 趣学《廉颇蔺相如列传》｜学友智库

在当今的教学环境中，如何有效地引发学生对文言文的兴趣，是每位教师面对的挑战。为了提升学生的文言文学习动机，本校以《廉颇蔺相如列传》为主题，尝试用互动剧场的形式，让中四学生在学习体验中加深对文言的理解。

本次活动的第一步是让学生从范文《廉颇蔺相如列传》中摘取选段。他们在教师的引导下，不仅理解字词的含义，还通过小组讨论，探讨故事中的人物情感和历史背景。这个过程不仅增强他们的文言文阅读能力，还让他们学会如何分析文学作品。

随后，学生们开始自主拟定剧本。每组根据选段制作一个3分钟短剧，这段时间虽然短，但却充满创意与合作的精神。学生们必须先明确角色，确定情节，甚至还要考虑舞台设置和道具的运用。这样的安排促使他们深入思考角色的心理和情感，从而更全面地理解文言文的精髓。

道具的制作更是让学生们发挥无限的创意。有同学穿上不同戏服，甚至制作和氏璧的道具。通过这些实际操作，学生不仅加深对剧本的理解，还增强了团队合作的能力。而配合音效的运用，则让整个短剧更具戏剧性。学生们学会如何通过音效来强调情感，提升了表演的生动性。

为了让学生更深入理解《廉颇蔺相如列传》的内容和意义，本校更特地邀请专业剧团进行演出。在这场生动活泼的剧场表演中，学生们得以解读文言字词的深层含义，并了解当时的历史文化背景。专业演员的精湛演出，与学生互动，甚至让他们参与其中，轻松地感受到文言文的魅力。

剧场演绎不仅是一次学习文言文的活动，通过角色扮演，学生们在实际演出中不断调整与完善自己的表现，从而达到增进知识、提高兴趣的目的。

许多学生表示，这种学习方式不仅提高了他们对文言文的兴趣，也让他们在幽默和趣味中学到知识。

文：高晓君

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为辅导主任，关注价值观教育。

本文标题原文〈剧场演绎 趣学文言〉。

