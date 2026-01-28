何汉权 - 「门常开」收生政策普及版｜教育现场

「枢纽」与「中心」两者近义，都在说明有提供互动、交易、补给等强大功能作用，人类生活走向文明，枢纽与中心的建立与开展越多，足证百业越兴旺，由此越步向安定繁荣。

古代四大文明中心，靠海近河得生存与生活之利，非洲尼罗河的埃及；中东幼发拉底河的伊朗、伊拉克；印度河的印度；以及咱们黄河流域的中国，都孕育不少于经济、科学、文化、宗教及教育的「城市」，是枢纽，更有很多是中心，活动频繁，带动人类各方的进步。

近世以来，得要承认，美西方的兴起，科学科技革命的不断突破，先后有「地理大发现」、「宗教改年」、「农业革命」、「工业革命」及「政治制度革命」，滔天逐浪，至有很多政、经、社、科的枢纽及中心的建立，影响乃至领导全世界于一时，纽约、巴黎、伦敦、法兰克福、阿姆斯特丹、米兰等城市，各领风骚。

网上图片

从教育角度，美、英、澳洲等国，教育枢纽及中心之城，多的是。此等城市提供的大、中、小学课程，至今还是多国的学习目的地，家长付上高昂的学费供子女接受教育，是心甘情愿。

历史因缘，香港自古以来都身处中国南方一隅，代代繁衍，生活习俗习惯，代代传承，自生中华优秀传统文化基因。自英国侵占香港，英国文化必然会通过教育系统植入，近一个半世纪以来，时间的发酵，香港早已是东西文化荟萃的都会，于经济、金融、文化、航运、服务、医疗等领域，成为亚洲甚或是世界的中心，枢纽作用甚大，无疑，各领域的专才，必须要通过学校教育，以及社会实践而被培育出来。

日子有功，香港是福地，除三年零八个月被日本侵略大破坏外，超过一个半世纪的安定太平，让维港狮子山下，能在稳定下不断建设，香港的全线优质教育早已被建构起来，全线教育平均实力，居亚洲前列。特别在回归之后，教育是投资，并非消费，此一信念，确实反映在历届政府施政里头，香港弹丸，有5间大学列入世界百大，甚是难得，却是有因可寻。近几年，政府在不影响本地学生入学比率前提下，加大力度收取来自世界各地学生，是明智之举，是实践「一国两制」的双重作用，是善用历史发展机遇，「门常开」是承担教育枢纽的使命，是必由之路。

除大学收生外，笔者以为「门常开」普及版的收生政策，应尽快在中小幼特的教育系统里，试点落实。笔者先后走访柬埔寨及越南，华侨家长们对子女到香港接受中小学教育都是向往的。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

延伸阅读：

何汉权 - 教育，传承与创新｜教育现场

何汉权 - 香港青年史学家年奖｜教育现场

何汉权 - 越南河内6天深度行｜教育现场