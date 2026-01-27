资深校长分享教育心法 破解学生3大困难 「番茄工作法 」提升学习效能｜教学有心人

在新学年，学生怀着各种心情重返校园。我们邀请了礼贤会彭学高纪念中学校长邓文伟，分享他多年来观察到学生面对的挑战与教育心法。

邓校长指出，学生面对的困难主要来自三方面：学业压力、家庭关系及朋辈相处。年轻人遇到问题往往缺乏解决经验，因此，学校极重视学生的精神健康与校园生活的愉快感。他与团队经常思考：如何可以真正帮助学生？

礼贤会彭学高纪念中学 (资料图片)

「建立关系」是关键，但这关系该如何定位？邓校长强调，老师应与学生保持「亲切而温和，但有底线」的专业关系。他分享昔日数学老师的例子，老师让调皮的学生担任科长，赋予责任，从而引导他们正向改变。这种方法有效，但分寸拿捏需谨慎。邓校长特别提醒新入职教师，特别是刚毕业的年轻老师，他们与学生年龄差距小，容易倾向「做朋友」。然而，师生之间应是「友好」（friendly），而非「朋友」（friend）。老师必须保持专业距离，公平、坚定地处理事务，才能有效管教和关顾学生。

此原则同样适用于家庭教育。邓校长以教练作比喻，好的教练关心球员，但目标是助其成长，不会因怕破坏关系而纵容。许多家长因疼爱孩子，怕冲突而让步，例如以手机安抚哭闹的幼儿，久而久之养成难改的习惯。爱护子女，更需着眼于他们的长远成长。

智能手机普及，深刻地影响年轻一代。邓校长指出，手机提供快速、碎片化的资讯与娱乐，削弱了青少年的耐性与深度专注能力。更值得关注的是社交媒体带来的比较文化，他人精心营造的美好形象，易使年轻人产生自卑与焦虑。

为提升学生的专注力，学校引入「番茄工作法」概念：学校设定25分钟专注学习时段，期间不许发问或使用手机，之后短暂休息。实施后发现，学生的学习效能有显著提升。教学设计上也避免长时间单向讲授，转向将讲授、活动、讨论交错的模式。此外，学校致力通过活动让学生获得成就感与幸福感，例如初中推行「一人一活动」计划，确保每位学生都有参与课外活动，学习不同技能，高中则系统性地规划全方位学习经历：中三赴大湾区、中四到上海或北京、中五前往海外交流，并结合大学参访、新科技体验或服务学习，让所有学生都能拓宽眼界。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈教育心法〉。

