李建文 - 为何要考试？校长解构考试意义：不要被成绩定义价值｜墙角寒梅

伍少梅中学刚结束为期两周的考试，学生终于能松一口气。考试是学习的一部分，是考核学生学习程度及能力的方法，最主要的功能是让学生和老师了解学习情况，特别是「学到多少」。

考试不是为了打击学生的学习兴趣，出色的评估方法能让学生知道自己拥有的知识及技能，让大家保持对学习的好奇心，使学习成为成长的DNA。

老师通过考试分析全体学生的学习情况，了解为何部分学生「学得少」甚至「学不到」，然后为学生提供具体和针对性的意见及方法，让他们知道自己的优势和不足之处，有方向地进行改善。老师以鼓励和推动学生持续进步为目标，调整和改善教学方法，制订多元化的策略，照顾学生的多样性。

考试结束后，学生难免会担心成绩。请谨记不要被一份试卷或成绩表定义你们的价值，你们的价值不能单凭一个数字和一份成绩表反映出来，它无法显示你们是热爱生命、充满梦想、诚实善良、乐观积极和勇于创新的大好青年。

正因为学科考试与传统成绩表未能反映学生学科成绩以外的学习成果，由去年起，学校引入英国的Skills Builder和本地的Grwth系统，于本学期推出「未来素质报告」。此报告全面展示学生的学习成果，反映学科学习以外的表现如共通能力、价值观及态度，包括协作能力、解难创意、自我管理、责任感和成长思维等。还有，老师根据对学生的观察，给予深入和详尽的评语。

「未来素质报告」的诞生就是想告诉大家，每一位学生都是独特且充满可塑性的，老师有观察你们课堂以外的表现，捕捉和记录每一个亮点。你们要建立自己的灵魂，忠于自我，拥有自信，学会感恩，为自己的成长之路锦上添花。

学校应突破传统思想，推动未来教育和创新的成绩表系统，全面地发掘和呈现学生的学习成果，将学生的潜能变成强项，成为未来社会的人才。

电邮：[email protected]

文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

延伸阅读：

李建文 - 强制举报虐儿 保障儿童安全｜墙角寒梅

李建文 - New Year's resolution｜墙角寒梅

李建文 - 新教育实验｜墙角寒梅

