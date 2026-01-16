陈卓禧 - 深化解读 关键在行动｜卓言絮语

今年全国两会会期周前公布了。关心国是的朋友都知道，「十五五规划」是今年的重头戏，是中国大事，也是世界大事。从前年开始重新向外国媒体开放采访后，两会吸引的外国记者数目不断创新高，他们去年差不多把我们进入人民大会堂的通道也堵塞了。

「中国学」、「中国研究」在国际上兴起，其范围不止于院校学术研究，大企业与外国政府，都聘请专家智库专门撰写报告，写手会繁忙邀约访谈不同背景的「知情人士」，包括媒体朋友，从各种渠道收集不同角度的信息，除了进行比对分析外，他们更着重对自身决策产生的影响和调整应对之道。

中国实行改革开放政策40多年，使中国与世界融合，造成世界离不开中国、中国离不开世界的格局。整体国力，包括经济、金融、科技、工业制造、国防等的提升，使经济和市场的自然力量，超越各种唯心的折腾，封锁、围堵、制裁、脱钩等措施都变成发动打击者的自残回力镖。

与中国相处之道，无论感情上接受与否，是所有国家和跨国资本企业避不开和抗拒不了的学问。西方国家老大的美国，以特朗普为代表的统治精英也跳出纯意识形态的框架，在实利基础上调整对华政策。

在香港，社会对国家方略大计的重视程度也越来越高。两个月前，笔者已经收到一个办学团体的邀请，在紧接两会的3月去给他们做分享。港专负责「博学课堂」的同事也未雨绸缪，约好了相关局长级官员来为师生就「十五五规划」做香港角度的权威解读。

解读中央和国家政策文件，是很多香港人的弱项，需要有高人辅导和指点。这是超越「有所交代」光口头说说的事情。当强权对手国家也要放下意识形态枷锁，认真研究调整自己的对华行动的时候，我们作为国家的一分子，能不重视对国家规划的解读，并落实在机构和个人的行动计划中吗？

电邮：[email protected]

文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

延伸阅读：

陈卓禧 - 前途出于自强｜卓言絮语

陈卓禧 - 粤港融合大潮澎湃｜卓言絮语

陈卓禧 - 内地职教趋势 香港应当重视｜卓言絮语

