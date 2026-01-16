张锦芳教授 - 父母如何向孩子解释不再共浴｜护苗信箱

张教授：

我是一名5岁儿子的妈妈，从他出生开始，我已全职照顾他，故此他与我十分亲近。一直以来，我都有与他一起共浴的习惯，最近有感他日渐成长，我打算让他独自洗澡。我一方面担心他无法自理，另一方面又难以解释为何不再一起共浴。甚么才是合适的时机及应该如何跟他解释？

潘太

张教授答：

随着孩子成长，学习独立是发展过程中的重要一步。作为家长，如何引导孩子开始自理，停止亲子共浴，这取决于每对父母与孩子的个别差异及家庭文化影响，并无明确时间点。最重要的是尊重每个人的感受，只要有人不喜欢，就是好时机。

首先，5岁的孩子手部协调能力已发展，可以开始学习一些简单的生活技能，例如用毛巾擦身、涂抹沐浴露等。这些动作对他们是一种挑战，也是学习自理的机会。因此，家长应逐步引导孩子尝试自己洗澡，并在旁辅助和指导，给予足够的鼓励和耐心。

同时，解释「不再共浴」的原因也很重要。孩子可能会感到疑惑，因为对他们来说，共浴是一种亲密的行为。家长可用简单的语言告诉孩子，这是「长大」的表现。例如可以说：「现在你已经长大了，可以开始学会自己洗澡，这样你就是大个仔！」这样可以让孩子感受到成长，减少不安。

在孩子学习独立洗澡的初期，家长可采取「半独立」的方式，让孩子自己完成部分步骤，家长在旁监督并适时提供帮助。这样能让孩子熟悉洗澡过程，并在遇到困难时得到支援。随着孩子逐渐熟练，家长可以减少干预，让孩子在更大范围内独立完成洗澡，最终实现完全独立。这不仅有助建立孩子的信心，也能让他们感受到成就感。

总结而言，引导孩子学会独立洗澡是成长的一部分，适当的解释和循序渐进的引导是成功的关键。家长的耐心和支持，有助孩子逐步变得独立。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

文：张锦芳教授

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

