王炜东 - 从教学设计说起：让学生成为老师所期望的｜学友智库

知识转移
更新时间：18:00 2026-01-14 HKT
发布时间：18:00 2026-01-14 HKT

每位教育工作者都希望学生主动学习、富好奇心、勇于表达、乐于合作，在学习中建立自信与成就感。然而，学生并不会自然而然地呈现上述特质；他们的学习行为大多来自课堂中所获得的引导、支持与激励。换言之，老师的教学选择，正好影响学生的学习行为与成长方向。

在设计课堂时，若希望学生能投入参与，教师便需要创造一个能引起学生兴趣与共鸣的学习情境。教材是否贴近学生经验？活动是否具有挑战性与互动性？这些细节都是决定学生的专注度与参与意愿。学生分心或冷淡，可能反映他们在学习过程中未能获得足够的引导与支持，值得我们从教学设计角度作进一步的观察与调整。

有效的教学不止是「教了甚么」，更是「学生是否学懂」。当学生难以理解内容时，教师可从语速、用语、例子选择等来调整，提升教学的清晰度。教师还可通过观察学生的表情、提问与反应，掌握他们的学习状态，从而作出即时回应，协助他们逐步建立概念。

学生是否愿意发言、敢于提问，也与课堂氛围密不可分。理想的学习环境应让学生感到安心、受到尊重。教师的一句鼓励、一个欣赏的眼神，能为学生带来勇气与信心。课堂语言的运用亦不容忽视。教师若以正向、尊重、具启发性的语言交流，既能提升课堂的效率，更能潜移默化地培养学生的思维与表达能力。

至于课堂秩序的建立，那并非单靠纪律约束，而是源于清晰期望与一致的引导。老师若能在课前清楚说明学习规范，稳定执行，并以冷静而坚定的态度应对突发情况，学生便能在有序的环境中安心学习。

教育的本质，是在与学生的互动中不断调整与学习。学生的行为表现，往往折射出课堂互动的状况与教学氛围，值得教师细心观察。教师若能以开放的态度观察和理解学生，就能有效引导学生朝着我们期望的样子成长。

文：王炜东

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为小学价值观教育及生命教育主任。

