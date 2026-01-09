张锦芳教授 - 按部就班教导孩子10项性知识｜护苗信箱
更新时间：18:00 2026-01-09 HKT
张教授：
我的儿子10岁，我留意到他对性开始感到好奇，其实我已在家中的电脑安装过滤软件，防止他浏览色情网页。可是他的同学有时候亦会和他提及一些性话题，请问我可如何教导儿子呢？
胡先生
张教授答：
踏入青少年期，孩子对性充满疑惑和幻想。色情图片、动作和扭曲的性活动使他们产生「性尝试」的冲动，影响贺尔蒙的正常运作，并导致误解。因此，父母应及早灌输正确的性观念，鼓励孩子勇于提问，避免未来被错误知识影响。以下是教导孩子的10项性知识：
1.性别之分：帮助孩子理解性别的基本概念，认识自己的身份。
2.身体私处：教导孩子私密部位的重要性及界限，让他们学会保护自己。
3.出生之谜：解释出生过程，包括怀孕和分娩的基本知识，让孩子正确认识生命的起源。
4.性侵犯：教孩子识别性侵犯，强调个人界限，学会拒绝不当行为。
5.尊重身体：强调尊重自己和他人身体的重要性，帮助孩子建立健康的自我形象。
6.爱与性的区别：帮助孩子理解爱情与性爱的不同，认识情感关系的复杂性。
7.性行为：简要介绍性行为，强调安全和同意，让孩子了解健康关系的基础。
8.结婚承诺：说明婚姻的意义及伴侣之间的承诺，让孩子明白婚姻的情感责任。
9.怀孕情绪：教导孩子怀孕带来的情感变化，让他们认识生理与心理的调整。
10.性病预防：强调性病风险及预防方法，让孩子明白保护自己和伴侣重要性。
父母可安排时间讲解，并在适当的时候进行深入讨论。这些知识能帮助孩子建立正确的性观念，促进健康的成长。
（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）
文：张锦芳教授
本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。
