黄志扬 - 身教．心教｜直资育材

先说说我初出道时一个非常经典的经历：学校在操场举行数学科摊位游戏，正当学生们兴高采烈地参与时，突然，听见一句清脆而流畅的粗俗说话响彻操场，原来是一位一年级学生因为不够分数换领他心仪的礼物，遭到负责礼物部同事拒绝而发出的骂声。

训导主任当然与这位学生了解沟通，并相约家长到来商讨教导方法，当训导主任与学生爸爸对答时，一切都明白了——爸爸与训导主任闲谈时，不知不觉间都会以粗俗说话作助语词。

父母的言行举止对子女确实影响深远，因为在子女的成长中，父母是站在不可取代的位置，绝对是子女最佳模仿与学习的对象，简单说，若父母想子女如何，请父母就先如何。

试想想，一家人一起吃晚饭的时候，如果父母都各自在看手机，除非子女年幼，我预计子女都必定「有样学样」，都看手机；父母于晚上12时仍在厅中看电视，子女都很想一起看电视，造成「夜瞓」的情况。久而久之，各位都知道会有甚么坏习惯或后果出现。

相反，如果父母善用吃晚饭的时间，放下手机与子女多沟通，问问子女今天在学校所发生的事情，说说自己在公司所处理的工作（子女其实很好奇的），我相信对与子女的关系必定会有正面的提升；在晚上早点关灯，或把握睡前的片刻安静，一起看书、说说故事，这会易于掌握睡觉时间，亦能培养大家的感情，子女其实不需要太多的物质享受，他们最着重的是与父母相处的时光。

要管教子女，父母先要管教自己；身教重要，心教更重要。

在最后，我有一金句想送予各位父母，就是「信守承诺，言出必行」。这将影响子女的一生，有机会再详说。

文：黄志扬

本栏由香港直接资助学校议会校长撰写；本文作者为保良局陆庆涛小学校长。

