冯汉贤 - 从排队中学习｜谈经论学

刚过去的圣诞新年长假，港人纷纷外游玩乐，无论是过关口岸、热门餐厅，还是主题乐园，排队几乎成为假期「必修课」。这些长长的人龙，看似枯燥耗时，实则是培养下一代公民素养的珍贵场景。除了抱怨等待，我们能否从排队中学得更多？

排队的原则是「先到先排，先排先得」。这不仅是协调机制，更是社会契约。每个人都遵守同一规则，才能保持整体公平与和谐。孩子从小明白排队的意义，便学会尊重秩序与他人权利。插队行为之所以不被容许，正因它破坏了这份共同信任。守住这条线，是公民素养的第一步。

然而，真实世界的队列远比理论复杂，这正是教育的契机。例如过关时，原本5条长龙久候不动，因而加开两三条新通道，让可能后至而较接近新开通道的旅客得以更快通过。孩子可能立刻感到不公：「我们排了这么久，为何他们更快？」此时正是引导孩子理解「规则与应变」的时刻。家长可以解释：开设更多通道是为疏导整体人流，只要无人恶意插队，也可尝试多包容这种弹性。当然，这不是要孩子甚么都默不作声，而是尝试教导他们即使面对存心插队的情况，除了懂破口大骂外，也有其他处理表达方式的选择。

另一常见状况，前方旅客于自动系统过关，反复尝试仍无法通过，后方有人开始鼓噪，埋怨前方者「手脚慢」、「不懂操作就排去人手处理那边」。这时，与其附和抱怨，不如引导孩子观察与共情：那位旅客可能更焦急，而烦躁的指责只会让气氛更紧绷，自己的心情也更坏。排队中的修养，不仅在于自己守规矩，更在于对他人的困境抱有一份耐心与善意。这份「将心比心」，远比单纯不插队更为深刻。

排队是社会互动的缩影。它教我们规则，也教我们在规则之外如何体谅；它要求我们有耐心，也考验我们在压力下能否保持风度。下次当你与孩子站在队列中，不妨将这寻常等待，化为一堂生活课：谈规则、谈公平、谈包容，也谈那份在喧嚣中依然选择冷静、守中的教养。

文：冯汉贤

作者为香港布厂商会朱石麟中学校长、行政长官卓越教学奖获奖者。

