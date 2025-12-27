张锦芳教授 - 儿子于学校做出不当行为｜护苗信箱

张教授：

儿子今年6岁，最近学校社工找我，说我儿子多次揭起女同学校裙，女同学向其母亲哭诉，不敢上学，故此社工要求我要教导儿子正确观念，并建议他调去另一班。我尝试向儿子解释这个行为是不正确的，但他却无心听我的说话并大发脾气，我应该如何向他解释这种行为是不妥当的呢？

何太

张教授答：

6岁的儿子多次揭起女同学校裙是不寻常的表现，原因有很多，可以是因为缺乏性教育或人际关系的教育、与该女同学的关系欠佳、曾受侵犯或欺凌、模仿、其他心理创伤等，希望你能与社工联络，与儿子一同了解当中原因。

当你指出儿子的错误行为时，儿子可能因为做错事而感到自责和羞愧，而且他的心理防卫机制会令他否认事实和对事件感到愤怒。建议处理方法如下：

1.改善关系：如果儿子态度强硬，你可以先避谈他的错误行为，着重建立关系，多陪伴他玩耍，关心他上学情况，例如适应学校环境、社交情况、与老师关系等。

2.留意需要：细心留意儿子其他异常行为，例如尿床、失眠、社交困难、情绪大起大落等，从关心他的生活需要着手。

3.从儿子角度出发：当儿子主动谈及揭起女同学裙子的事件时，可从他的角度去了解其想法。你可以说：「当时是甚么令你揭起女同学的裙子？」「你觉得那位女同学被揭起裙子会有甚么感觉？」「如果别人突然脱掉你的裤子，你会感觉如何？」

4.给予选择：当儿子明白自己对女同学的伤害，可以给予几个方案让他为自己的行为负责，例如让他独自向女同学道歉、由家长陪同去道歉等。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

文：张锦芳

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

