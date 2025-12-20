李建文 - 新教育实验｜墙角寒梅

「过一种幸福而完整的教育生活」——新教育实验的发起人朱永新教授，为中国教育家及现任全国政协副主席，于2022年获颁全球最大教育奖「一丹奖」之教育发展奖。他的新教育实验，旨在促进教育公平及改变应试教育文化，提倡快乐学习、个人成长与身心健康的合作式教学。

新教育实验注重培养学生阅读、写作和交往能力，鼓励学生每天读诗、师生共写、亲子共读，营造书香校园；推行「教师成长模式」，提供专业阅读书目、网上资源及分享最新学术研究，帮助教师培养技能，建立一个扶持教师成长的社群。

新教育实验在2000年从一间学校起步，至今已发展成由8000多间学校及教师组成的教育网络，超过800万师生参与其中。朱教授的目的在于落实国家课程，他提出的实施方案和行动，都是学校可以付诸实践的。推行新教育的学校，其宗旨、运作、教学和活动各有特点，每间学校可以有自己的理解与演绎，保持和发挥自己的特色与优势。

朱永新教授于本月6日到访本校，我们为他介绍了学校发展「未来校园」、「社区校园」及「幸福校园」的教育理念，并一同参观校内的创新设施，例如「心临」（Soul Suite）的猫舍和静观室，以及最新落成的「启元」（Origo）——为学生提供浸沉式学习体验的空间。学生又向朱教授分享他们前往斯洛伐克参加经济合作暨发展组织（OECD）大会的经验，他鼓励学生继续扩阔国际视野和掌握跨文化交流能力。

朱永新教授曾表示，希望新教育实验能走进港澳台地区乃至全世界，期待跟香港的校长、老师们多作交流。在此次访校中，他对我们推动创新教育予以肯定和赞扬，并邀请伍少梅中学成为香港地区第一间推动新教育实验的学校。笔者和教师对与朱教授合作深感荣幸和期待，计划于2026年全力配合新教育实验工作，以实现共同的教育愿景。

文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

