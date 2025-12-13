梁惠君 - 奥运飞人来访 激发学生追梦决心｜教评心思

风采中学为期两天的周年陆运会于11月中旬顺利举行。适逢第15届全国运动会举行，为进一步推动校园体育文化，让学生理解并体会运动家精神，我们诚邀2024年巴黎奥运「香港男飞人」刁俊稀担任主礼嘉宾，与师生近距离交流，分享备战与比赛的心路历程，鼓励同学勇于追梦、坚持不懈。

刁俊稀为历来第三位代表香港出战奥运田径男子100米的运动员。他兼备学业与运动上的自律精神，毕业于香港理工大学会计与金融相关科系，毕业后投身会计工作，同时坚持每日工作后两小时训练，周末进行体能训练，展现我校「品德、学业与联课活动适度平衡发展」的办学宗旨。

在分享中，刁俊稀谈及生涯中最深刻且最痛的一刻：去年杭州亚运4×100接力赛时，因交棒失误，未能完成赛事，让原本有望进入决赛的梦想破灭。即使事隔一年，那段经历仍令他余悸犹存。他以自身经历提醒同学：面对失败时，调整心理、从挫折中学习非常重要。

刁俊稀亦谈到日常训练与心态：「跑100米是与自己比赛，最终超越自己才是真正的成就。」一秒虽短，但蕴含无限可能；每一个成绩背后，都是长年累月的付出与自我突破。他苦练9年，提升一秒，目前正朝向百米突破10秒大关的目标努力。

除了言传身教，刁俊稀更以行动感染大家：他与近百位家长一同参与了400米的缓步跑，鼓励大家积极投入运动生活。虽然因伤未能出战本届全国运动会，他仍积极备战明年名古屋亚洲运动会，期望在未来的赛事中克服困难，再创佳绩。

本次活动不仅丰富了学生的体育体验，更让师生亲身感受运动员面对挑战的态度与坚毅精神。期许所有同学以此为鉴，在学业与人生道路上勇于迎难、持续精进，成为有担当、有自律的现代青年。

文：梁惠君

作者为风采中学（教育评议会主办）校长、教育评议会执委。

延伸阅读：

林志炜 - 续谈未来教育：AI时代的孩子需要甚么？｜教评心思

陈许华 - 最好的健身房｜教评心思

陈月平 - 本草葳蕤｜教评心思

