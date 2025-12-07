林志炜 - 续谈未来教育：AI时代的孩子需要甚么？｜教评心思

近年社会广泛讨论人工智能和新兴科技对未来社会的影响，对家长而言，更关键的是当今天的孩子步入社会，世界将会变成怎样。以今天的中一学生为例，2036年是他们离开校园的年份，大家能否预见未来社会的需要？

可以预见未来必是一个由人工智能与资讯科技赋能的新时代。人人都会运用具强大记忆及运算能力的电脑支援工作及生活，这些科技将无所不在，就如同今天的手机一般普及。在此背景下，人类角色必须转型，不再单靠「记忆」来分高下，而是要懂得如何善用科技工具，能提出有质素的问题、分析及归纳资讯，作出判断及部署。

换言之，比较今天社会需要的专门人才，未来社会更需具备广阔视野、跨领域理解与整合能力的「通才」，他们不但懂科技，也懂得与人沟通协作，在多变环境中灵活应变。

未来一代所需的是结合知识、技能、态度与价值观的关键素养，包括深化思维与分析能力、创意与解难能力、与科技及团队协作的能力，以及在面对逆境时的应变、承担和执行力。这些能力需要通过学校及家庭中的多元学习和反思逐步培养。

家长支持子女迎接未来，不能只依赖训练班，可以尝试从这几方面着手：一、重视孩子分析与判断能力，鼓励他们面对意见时思考原因并寻求其他可能，而非停留于现成答案；二、培养规划与部署能力，让子女学习订立目标、设计步骤、检视进度，从中建立自我管理；三、锻炼决策与承担能力，在选择学校、学科、活动时，鼓励主动思考利弊并与父母分享，由他们作选择并从结果中学习。

学校角色是为学生提供安全试错、勇于提问及创新的环境，通过跨学科和探究式学习，以及与现实生活连结的课题，让学生在实际情境中运用知识与技能，培养思考与判断能力。未来教育核心，是让孩子在科技赋能下，仍保持清晰思维、正向态度及坚定价值观，并发展必要的软技能。

文：林志炜

作者为佛教叶纪南纪念中学校长、教育评议会资深会员。

延伸阅读：

陈许华 - 最好的健身房｜教评心思

陈月平 - 本草葳蕤｜教评心思

杨佩珊 - 教育家精神的践行｜教评心思

