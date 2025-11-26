何宝铃 - 我眼中的外间评核人员︱来论

2003年，教育局首次推出外评和自评的概念，当时大家都有疑惑：学校真的能透过自我评估来优化管理？当时笔者有幸参与第一轮外评的先导计划，事后更伙同当时的蔡世鸿副校长出席不同的分享会，一晃眼已是二十多个年头，现在各校已将学校自评内化和常规化，大家早已深谙此道了。

自评与外评，参与和反思

校外评核制度旨在检视学校各方面的表现，给予正面回馈。2003年的第一轮校外评核，可视为对全港学校的一次身体检查，更鼓励学校透过自评来不断检视和优化，至今，学校各方面已趋成熟，配合校情，不断发展。2022年教育局再推行「优化学校发展与问责架构」，透过聚焦学生学习成果、强化以数据为本的自评机制，增加持份者参与，并透过学习圈促进学界的专业交流，推动学校持续改进和完善，全面地培育学生的全人发展。

学校普遍认同他们最不擅长的，便是数据分析。如何将学校已有的资料，演化成有系统和有意义的数据，看似容易，但要点出精要，非要专业训练不可。多年来，笔者与校外评核结下不解之缘，自2007 年起，我一直担任外间评核人员，过往当学校听闻外评队到校，大家都会有点担心，现在不同了，大家都觉得外评队很友善，他们客观地检视学校的自评文化和工作，然后给予改善的建议，让学校继续向前迈进。

外评期间，我作为一位外间评核人员，要与组员共同分析学校状况，与学校持份者交流沟通，了解学校的发展。我每一次担任外间评核人员，不只是看别人的工作，更是不停地反思自己学校的状况，如何改善，如何可以做得更好，所以外间评核员的工作让我不停地反思，也不停地学习。

2024/25周年视学报告主要视学结果分享会

2025年11月11日，教育局举办周年视学报告主要视学结果分享会，会上除了分享不同学校在自我评估、国民教育、STEAM教育和课程规划的良好实践外，亦鼓励同工以外间评核人员的身份参与外评工作。担任外间评核员不仅是协助质素保证科进行外评，更重要的是我们可借此机会，学习如何检视自己的学校，如何运用不同的资料，为自己的学校进行改善。在此，我呼吁各校长抽时间来担任外间评核人员，既可跟着教育局的同工学习数据分析、评课和自评，更可参考别校的工作，三人行必有我师焉，别校的亮点总有值得借鉴的地方。外评的五天，工作虽然不少，但我觉得绝对值得。个人认为最珍贵的，就是我们可放下学校的繁重工作，清空自己，看别人的同时，也反思自己学校的优点和不足。希望有更多校长能参与外间评核人员的工作，除了为教育界出一分力，对自身的专业发展也有莫大裨益。

图、文：中华基督教会基慧小学（马湾）何宝铃校长

